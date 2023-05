El vídeo de Borja Escalona en Son Moix ha levantado polémica en redes sociales. Muchos aficionados mallorquinistas han mostrado su descontento al escuchar del propio creador de contenido que el Real Mallorca le ha "regalado la camiseta" durante su visita al estadio.

El primero en salir a desmentir esta afirmación ha sido el director de comunicación Albert Salas, que en un tuit ha comentado que "aquí no se regalan camisetas a nadie". Más tarde, el club ha asegurado que Borja Escalona ha pagado 95€ por una camiseta del equipo con su apellido en la espalda.

En el vídeo compartido por el sevillano explica que "es un regalo" colarse en el terreno de juego del Real Mallorca. "He visto los ocho sitios por donde me podía colar, pero esta gente se ha portado tan maravillosamente bien conmigo, ha venido el jefe de seguridad para hablar de lo que puedo y no puedo hacer... ¿Podría enseñaros el estadio de Son Moix por dentro? Por supuesto, pero estas personas me han explicado que están de obras y no quieren que la gente hasta el viernes del partido vean la reforma que están haciendo".

Borja Escalona ha subido numerosos vídeos colándose dentro de los estadios de fútbol de España.