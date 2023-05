El Girona va ser millor que el Mallorca

Sense fer res d’especial, el Girona s’imposà clarament al Mallorca perquè hi posà un poc més de ganes, intensitat i sobretot futbol. La diferència és que un equip, el de Michel, té jugadors per anar a l’atac, i l’altre, el de Javier Aguirre, per defensar-se. No es tracta de tàctiques, sinó que aquí són els futbolistes els qui amb la seva qualitat marquen la diferència. El Girona en té uns quants de destacats: Oriol Romeu, Riquelme, Castellanos, Arnau i Tsyhankov, entre d’altres. El Mallorca té Kang In Lee i Muriqi. El kosovar, però, se’l veu més a la seva àrea rebutjant totes les pilotes que a la contrària. Si a més a més, homes com Galarreta o el sudcoreà no tenen un bon dia, no hi ha res a fer.

Els mallorquinistes firmaren una primera part mediocre: Sánchez, que no va ser dels pitjors, va enviar una pilota al pal, i, en una falta innecessària, encaixaren un gol en una altra badada defensiva. Hi ha jugadors que perden els papers fàcilment i Kang In Lee n’és un, sobretot quan no li surt res, com en el partit d’ahir. A la segona part, el Mallorca s’estirà, però cada vegada que el Girona s’acostava a l’àrea, el perill era evident. Valjent va evitar un gol cantat; Dani Rodríguez va tenir una bona oportunitat i, finalment, Muriqi empatà momentàniament en un penal d’aquests que s’assenyalen, o no. L’empat només va servir per esperonejar encara més els gironins, que finalment s’endugueren el partit de manera merescuda, tot i les reclamacions dels mallorquins. Simplement el Girona va ser millor i Castellanos, el davanter de moda, decantà el resultat cap al seu equip en una acció de coratge i d’anticipació. El Mallorca torna a perdre una oportunitat per refermar la permanència i encara haurà d’esperar un poc més. Per sort, els resultats dels equips implicats sembla que acompanyen, però el partit de divendres, dia 12, a Son Moix contra el Cadis té una importància vital. Antonio Sánchez, jugador del Real Mallorca: "¿Salvados? Nadie está tranquilo en el equipo"