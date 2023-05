La cara y la cruz del Girona-Real Mallorca: Morlanes crece y Costa decepciona

Sigue creciendo partido tras partido

El mediocentro maño Manu Morlanes sigue creciendo a cada partido que pasa. El 11 del Mallorca ha pasado del ostracismo a ser titular cada encuentro y poco a poco está ganando protagonismo en el campo. Situado al costado de Galarreta, el centrocampista bermellón no se arruga al tener el balón y siempre se gira hacia la portería contraria, buscando avanzar tanto por dentro como por fuera. En la segunda parte, a pesar de que fue sustituido, dejó un gran pase al hueco de cuarenta metros para Dani Rodríguez, una jugada que pudo significar el empate pero cuyo remate lo despejó Gazzaniga.

La cruz: Jaume Costa

Falta de intensidad que acaba en gol

Jaume Costa no está bien. Ya son muchos los partidos en los que el lateral valenciano ha evidenciado un bajón de rendimiento muy grande y ante el Girona ocurrió lo mismo. Su banda fue martilleada sin parar en la primera mitad y no encontró la solución para parar el asedio. Además, quedó retratado en el primer gol de los de Míchel, cuando el partido ya se iba al descanso. Tras una falta botada desde la altura del banquillo del Mallorca, el balón acabó en el área. Copete no acertó a despejarla y la pelota impactó en la mano de Costa, dejándola muerta para que Bernardo la reventara. No estuvo atento y si no hubiese sido gol habría sido penalti.