Javier Aguirre sigue sin dar por hecha la permanencia del Real Mallorca hasta que no sea matemática. El entrenador del Mallorca ha explicado que sus jugadores siguen enchufados porque todavía no han conseguido "nada". "Hoy es muy fácil mantener la tensión porque no tenemos nada hecho. El Betis se fue con 43 puntos a Segunda. Todos quieren viajar. Estamos metidos todos hasta las narices en el objetivo que no hemos conseguido aún. Después ya veremos, habrá chicos que han jugado menos y tendrán su motivación especial", ha destacado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El preparador mexicano se ha alegrado de jugar en tan poco tiempo tras la victoria frustrada el lunes ante el Athletic de Bilbao. "Me vino a la memoria el 2-6 de Granada, porque jugamos a los tres días. Es fantástico jugar tan pronto porque no te da tiempo a darle vueltas. Ayer ya estábamos cambiando el chip porque no te puedes detener en las desgracias ni en las grandes noticias porque te vuelves vulnerable", ha explicado. Hablando ya del partido ante el Girona, ha reconocido que hay jugadores que llegan con fatiga, pero que no planifican nada pensando en el siguiente partido ante el Cádiz: "Analizamos todos los factores. Vemos quiénes son los que más minutos tienen. Hadzi no iba a jugar de inicio ante el Atlético y en el último minuto nos dijo Valjent que no podía y jugó su tercer partido en diez días y llevaba 5 meses sin jugar. El partido del Girona es tan importante como el de Cádiz. Todos los partidos para nosotros son importantes, no podemos planificar nada". Cuestionado acerca del estilo de juego del Girona, muy distinto al que propone el Mallorca, ha dejado claro que cada diseña y planifica a su plantilla para lo que quiere. "Son jugadores diferentes, ellos diseñan de una manera y vienen juntos con el entrenador desde Segunda. Nosotros llegamos aquí con la plantilla peleando el descenso. Acabamos con 39 puntos y este llevamos 41 y nos sobran seis partidos para mejorar esa marca. Juegas en función a lo que tienes y tratas de que saquen su mejor fútbol. Todavía no hemos conseguido nada", ha dicho. Respecto a las bajas, ha explicado que viajan todos salvo los lesionados y sancionados y que Raíllo, sancionado con dos partidos, no volvería hasta el encuentro ante el Valencia. "Gio y Nastasic no llegan. La novedad es Augustinsson. Raíllo a ver si llega para el Valencia, pero tiene para rato. Ya estuvo el otro día en el banquillo ante el Athletic, pero ha ganado un par de días de entreno que le vienen bien. Hay fatiga, como en todos los equipos que está habiendo lesiones musculares. Llevo a tres chicos del filial" ha informado. Cuestionado acerca de un posible cambio de sistema, Aguirre ha defendido que el equipo seguirá con defensa de cinco. "Llevamos varios partidos con muchas bajas. Hemos jugado desde que estamos aquí de la misma manera y lo seguiremos haciendo. Algunos partidos es verdad que hemos pasado a línea de cuatro y eso lo entrenamos", ha concluido.