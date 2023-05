El titular de este artículo a 30 segundos del final era claro: “Misión cumplida”. El empate obliga a buscar otro. Los aficionados más acérrimos lo tienen claro: “Robo”, por aquello de las dudas sobre el penalti, sobr etodo porque el primer jugador que contacta con la mano es uno del Athletic y no del Mallorca, algo que el VAR no entró a revisar. Otro podía ser “Galarreta le da su primer punto al Athletic”, por aquello de que la pena máxima que sirvió para que Williams estableciera la igualdad la hizo el próximo fichaje de los leones. El titular que más se aproxima a la realidad es “Un penalti que no hace justicia”, algo que reconocieron los jugadores vascos sin ambages al final.