Figueroa Vázquez, el rival más duro para el Real Mallorca

Han pasado muchas horas del pitido final del Mallorca-Athletic y en la calle todavía se discute la polémica acción que embarró la fiesta que estaba a punto de suceder en Son Moix. Jorge Figueroa Vázquez, colegiado sevillano que debutó en Primera División en la temporada 2020/21, alargó, con su decisión de validar el penalti de Galarreta y no sancionar una posible falta sobre Hadzi o una mano de Ares en la acción previa, su nefasta estadística a la hora de dirigir al Real Mallorca en el fútbol profesional. Con el de este lunes ya son 18 encuentros (entre Liga y Copa) en los que el trencilla ha actuado con un resultado de 14 derrotas, tres victorias y un empate.

Los números reflejan que con Figueroa Vázquez al mando de las operaciones del cuarteto arbitral el Mallorca tiene muchas papeletas de irse de vacío. Su particular historia con el conjunto bermellón arrancó en la temporada 2013/14 en Segunda División con dos partidos, curiosamente ambos ante el Sporting, que acabaron con derrota por 3-0 y 1-3. En la 2014/15 lo hizo en tres partidos más: en Copa con la eliminación de los bermellones en casa ante Las Palmas (0-2) y en Liga con derrotas ante la Ponferradina (3-1) y el Racing de Santander (2-3).

Ya en la 2015/16 el Mallorca sumó dos nuevas derrotas con Figueroa al frente: por la mínima ante el Valladolid (0-1) y goleados ante el Llagostera (3-0). El curso 2016/17 fue equilibrado: una derrota ante el Rayo Vallecano (1-0) y una victoria frente al Elche (1-0). En la 2018/19 los mallorquinistas vivieron su época "dorada" con el colegiado andaluz, con triunfos ante el Nàstic de Tarragona (2-0) y Las Palmas (1-2) y una derrota ante el Albacete (1-0) en la vuelta de la semifinal por el ascenso.

Desde que está en Primera, ha dirigido al Mallorca en seis partidos y todos ellos acabaron derrota excepto el duelo de este lunes ante los de Valverde. Athletic (2-0), Rayo Vallecano (3-1), Levante (2-0) y Valencia (0-1) en la 2021/22 y este curso ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-1).

Su actuación de este lunes, por la importancia que tenía para el Mallorca los tres puntos al certificar que estará en Primera División, es la que ha levantado más ampollas entre el mallorquinismo. Cuando todo Son Moix se preparaba para celebrar una nueva victoria que dejaba a los bermellones con 43 puntos, a doce del descenso con dieciocho por jugarse y con el objetivo de la permanencia ya conseguido, llegó la jugada que, si bien no ha tenido un gran impacto a nivel clasificatorio, ya que los bermellones están a diez del antepenúltimo, aguó lo que habría sido una noche redonda.

Sus tres tarjetas a Raíllo, Muriqi y Maffeo antes de la media hora de juego ya encendieron el ánimo de los presentes en el estadio. "Baja la manita, eh, baja la manita", le espetó el colegiado sevillano a Jaume Costa tras una falta del lateral en un tono chulesco y de malas formas según captaron las cámaras de Dazn. Pero la jugada final fue la que marcó todo. Que el Mallorca se quedara con solo un punto y con las expulsiones de Raíllo (2 partidos de sanción) y Toni Amor (un partido) por las protestas.

El reloj marcaba el minuto 93:45 (se habían añadido cuatro) cuando Nico Williams metió un centro bombeado al segundo palo. Hadzi, que quizá pecó de falta de contundencia, fue arrollado por Raúl García y Adu Ares. El canterano golpeó con la mano el balón, que quedó muerto para que Raúl García disparara a puerta, impactando la pelota en la mano de Galarreta. La norma que interpretaron tanto Figueroa Vázquez como Estrada Fernández en el VAR fue de que se trataba de una mano accidental y al acabar en penalti, según se informó este año, no sería sancionable. Pero tampoco entraron a valorar la posible falta sobre el central bosnio.

"La imagen está. Hay una mano clarísima de un jugador del Athletic antes de la de Galarreta. Lo que no entiendo es cómo el VAR no lo avisa. Hay veces que sí y otras que no. Creo que estamos todos los equipos igual, con la sensación de que no sabemos cómo se aplica la norma", lamentó Morlanes. Aguirre, por su parte, empleó un tono mucho más neutro sin valorar la actuación arbitral: "En cómo llega la pelota es donde el colegiado puede juzgar y el considera que no hay falta previa".

El Mallorca se quedó con la miel en los labios de cerrar al fin la ansiada permanencia. Este jueves ante el Girona en Montilivi, sin Raíllo y Maffeo, buscará superar esa barrera de los 42 puntos.