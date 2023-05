Bastante más crítico que su entrenador, se presentó Manu Morlanes ante los micrófonos del club. El futbolista del Real Mallorca, todavía en caliente, reconoció que el equipo “estaba fastidiado” porque jornada tras jornada “nos vamos siempre con la misma sensación”. “Ya no es solo hacia nosotros. Al final el VAR ha llegado para hacer justicia y quizás es que somos los jugadores que no entenmos la norma, o quizás es cosa de los árbitros, pero es una auténtica pena que todas las jornadas nos vayamos todos con la misma sensación” , señaló el centrocampista bermellón.

“La imagen está. Hay una mano clarísima de un jugador del Athletic antes de la de Galarreta. Lo que no entiendo es cómo el VAR no lo avisa. Hay veces que sí y otras que no. Creo que estamos todos los equipos igual, con la sensación de que no sabemos cómo se aplica la norma. Yo soy muy partidario del VAR pero, o se le da una vuelta a todo esto, o estamos haciendo que todas las jornadas parezca que el titular se lo llevan los árbitros”, admitió Morlanes, quien admitió que, el del Athletic, era un partido importante para “certificar la permanencia”: “Si algo tiene este equipo es un alma increíble. El que sale se deja la vida en el campo, la afición se nota que está con el equipo, hay una sintonía muy buena y nos da pena no poder celebrar hoy una victoria que nos hubierada dado la permanencia”.

Por su parte, Dennis Hadzikadunic, también reconoció al término del encuentro sentirse un tanto “contrariados porque hemos visto como se nos escapa la victoria en el último minuto”.