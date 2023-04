El Mallorca quiere arruinarle la fiesta al Atlético de Madrid

Con la ilusión de encarrilar su mejor racha del curso en LaLiga –tres triunfos consecutivos– el Real Mallorca se mide esta tarde (19:30 horas / Dazn) al siempre complicado Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano.

Apalabrada la permanencia tras la victoria ante el Getafe, el conjunto bermellón afronta el partido ante los colchoneros con la intención de arruinarles la fiesta de su 120 aniversario y mejorar sus estadísticas ante un rival al que, en los últimos enfrentamientos, le tiene tomada la medida. Durante las dos últimas temporadas, una quinta parte de las derrotas padecidas por el Atlético de Simeone en la Liga proceden del Mallorca.

Se impuso el conjunto bermellón, todavía a los mandos de Luis García, a los madrileños la pasada temporada en la capital. Los rojillos remontaron, con los tantos de Franco Russo y Kubo, la diana con la que Cunha inauguró el marcador. Ya con Aguirre en el banquillo, el Atlético cayó por 1-0 en Son Moix en sus dos últimas visitas. En ambas fue Muriqi el encargado de perforar la portería colchonera.

Así que con estos buenos precedentes y desinhibidos gracias a su posición en la tabla, el Mallorca buscará el triunfo frente a un Atlético que se exigirá un buen resultado en casa para seguir manteniendo vivas sus opciones de alcanzar la segunda plaza.

Para el encuentro frente a los de Pablo Simeone, Aguirre no podrá contar con los sancionados Antonio Raíllo e Íñigo Ruiz de Galarreta, bajas que se suman a las ya conocidas de Gio González y Augustinsson, ambos lesionados. Además, tras dar a conocer ayer la lista de convocados, Clement Grenier tampoco entró en la partida.

La lógica dice que Aguirre no se la jugará y que no forzará el regreso al once del recién recuperado Nastasic. Podría ser Copete quien sustituyera a Raíllo en la línea defensiva y el ghanés Idrissu Baba a Ruiz de Galarreta en el centro del campo.

Por su parte el Atlético afronta el partido cargado de bajas. Descartado ya hasta la próxima temporada Reinildo Mandava por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Simeone también pierde ahora a Savic, por cinco amarillas y por la fractura en la falange proximal del quinto dedo de un pie; a Marcos Llorente, con una rotura muscular; a Jan Oblak, la última víctima de la plaga de bajas por lesión que ayer no se ejercitó con sus compañeros por unos problemas cervicales, y a Koke.

Todas esas bajas afectan directamente al once tipo de Simeone, que deberá removerlo ante el Mallorca. Bajo los tres palos llega el turno de Ivo Grbic, que tendrá la opción de mostrar ante su afición que está preparado para ocupar el lugar del lesionado. A Savic deberá suplirlo Witsel y a Marcos Llorente, que ya se perdió el choque en el Camp Nou por cinco amarillas, lo sustituirá de nuevo Thomas Lemar.

Sorprendente ausencia de Grenier

La ausencia del centrocampista francés Clement Grenier fue la gran sorpresa de la lista de convocados que Javier Aguirre ofreció ayer para viajar al Metropolitano. El técnico bermellón reconoció tras el partido frente al Getafe que el futbolista se había molestado un poco por tener que saltar al terreno de juego habiendo calentado tan solo un minuto. Es posible que el francés se lesionara en dicho encuentro.