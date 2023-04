El Atlético de Madrid recibe al Mallorca en el partido que se disputa en la jornada 31 de LaLiga 2022/2023. El conjunto rojiblanco acabó con su buena racha perdiendo frente al Barça en el Camp Nou (1-0). Por su parte, los bermellones se impusieron al Getafe por 3-1 para alejarse más del descenso.

El Atleti no perdía en Primera División desde el 8 de enero. Aquel día cayó precisamente también ante el Barça, en el choque de ida de LaLiga, que los de Xavi Hernández se llevaron por 0-1 en el Metropolitano. Los del 'Cholo', por tanto, no han sido capaces de superar al Barça en este curso en ningún encuentro, aunque intentarán reponerse cuanto antes para no perder comba en su pelea por la segunda plaza.

El Mallorca de Aguirre, en racha

Enfrente, el Atleti tendrá a un rival que llega en un muy buen momento. El Mallorca de Javier 'El Vasco' Aguirre, que enlaza cuatro partidos sin perder y dos victorias consecutivas. Los bermellones son décimos con 40 puntos y, a falta de ocho jornadas, ya tienen en su mano la permanencia virtual. Un dato que pone de relieve el grandísimo trabajo del 'Vasco', al que se recuerda con mucho aprecio en el Atlético de Madrid. Y es que el mexicano dirigió a los rojiblancos dos temporadas y media: de 2006 a 2009.

El encuentro se disputará este miércoles, 26 de abril, a partir de las 19:30 en el Wanda Metropolitano. El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de DAZN y el minuto a minuto en la página web de Diario de Mallorca.