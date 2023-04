Una bestia llamada Kang In Lee

Kang In Lee tiene a todo el mundo a sus pies. El surcoreano, la gran promesa del país asiático, se ha destapado este año en la Liga con el Real Mallorca y apunta a estrella, si no lo es ya. Sus dos goles ante el Getafe (3-1), la primera vez que marca un doblete en Primera, no hacen sino seguir confirmando que su futuro, que seguramente será fuera de la isla, estará lleno de grandes momentos. Y el mallorquinismo, mientras, disfruta de un jugador como hacía años no se veía en Son Moix.

Ya son varias las jornadas en las que Kang ha decidido echarse el equipo a la espalda. Cinco goles y cinco asistencias son sus números tangibles, pero su influencia en el juego del Mallorca va mucho más allá. Ya sea situado como escudero de Muriqi o en el centro del campo, el fútbol de los de Javier Aguirre, que le ha dado carta blanca, mejora cuando la pelota pasa por sus pies. Ante el Getafe, tras un partido terrible de todos en la primera mitad, el '19' bermellón volvió a asumir el rol de jugador estrella del Mallorca. Primero, con un centro milimétrico que no acabó en gol por muy poco tras no desviar lo suficiente la pelota Muriqi. Y luego con su primer gol, que nació de una recuperación suya en el centro del campo tras un intento de contraataque del Getafe. Tras un centro de Maffeo el balón acabó al borde del área. Morlanes empaló el balón y Soria la dejó muerta, recogiendo el rechace Kang y marcando a placer. Ortells tiene un buen marrón encima En su segundo gol, ya en la última jugada del partido, recibió un pase de Raíllo a setenta metros del área e hizo una carrera prodigiosa, secundado por Grenier y el central y con Djené persiguiéndole, para batir a Soria por alto y cerrar una victoria que huele a permanencia. «Estamos más cerca de conseguirlo, pero no vamos a parar y vamos a ir a por más», afirmó. Más allá de su importante papel ante los de Quique Sánchez Flores, Kang ya acumula muchos partidos dejando su huella. Ante el Celta hizo lo que quiso con Hugo Mallo y siempre dejando detalles de calidad para la videoteca. Pero además de su versión ofensiva, en defensa no escatima en esfuerzos y siempre tiene tiempo para ayudar en la recuperación. Kang In Lee: "Estamos cerca de la permanencia, pero vamos a ir a por más" Este año, y estarán maldiciéndose desde Valencia por dejarlo escapar gratis, Kang ha evolucionado mucho como jugador y todavía sigue en ello. El curso pasado, y quizás tapado por la figura de Take Kubo al ser dos jugadores similares, fue muy irregular. Alternó buenas actuaciones con encuentros en los que fue imposible. Luis García confió en él, pero Javier Aguirre a su llegada no tanto y su participación se redujo mucho, quedándose incluso sin jugar en Sevilla o Pamplona, saliendo casi siempre desde el banquillo. Pero esta temporada ha sido un fijo. El técnico mexicano le dio la batuta del juego ofensivo del equipo desde un principio y el de Corea del Sur ha respondido. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Kang quería crecer en protagonismo y empezó a destacar como se presuponía cuando se le fichó. Tras Qatar, y perderse con los cantos de sirena de sus representantes que no gustaron ni a Aguirre ni a gran parte de la afición, tardó muy poco en recuperar su confianza. Kang In Lee, oro para el Real Mallorca Kang, uno de esos jugadores que justifican el precio de una entrada, está sediento de triunfos. Es una joya y la Premier League anda tras sus pasos. Su cláusula, cercana a los veinte millones de euros –y baja visto su rendimiento–, es un caramelo para el poderío económico de los equipos en Inglaterra y el Mallorca es consciente de que es su principal activo para hacer caja y poder reforzar al equipo. Restan ocho jornadas para que acabe el campeonato liguero con el objetivo de la permanencia prácticamente cumplido. Ocho partidos en los que el mallorquinismo debe disfrutar de Kang In Lee.