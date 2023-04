Javier Aguirre no quiere euforia pese a haber alcanzado los 40 puntos. Mientras todavía digiere la importante victoria ante el Getafe, que les deja a un paso de la permanencia matemática, el técnico del Real Mallorca ha avisado de que el equipo llega fatigado al duelo de este miércoles ante el Atlético de Madrid. "No estamos acostumbrados a jugar cada 3-4 días. Llevamos tralla en las piernas. Hay gente fatigada, pondré un equipo fresco que esté con ganas de correr, porque el Atlético te exige y te hace correr mucho", ha explicado.

"De los últimos 14 partidos solo ha perdido contra el Barça. Es un equipazo de primer nivel, con un grandísimo entrenador. Les felicito porque van a celebrar su 120 aniversario. Yo estuve tres años y me trataron muy bien. No va a ser fácil, vamos a sufrir. Entiendo que todo el mundo tenga ganas de conseguir la tercera victoria, pero será muy complicado. Quedan ocho partidos y hay que cerrar cuanto antes el objetivo", ha insistido.

De hecho, ha mantenido su postura diciendo que todavía no es nada segura la permanencia a pesar de los cuarenta puntos. "Me sigue dando tranquilidad la cifra, otra cosa es que alcance. El año pasado nos salvamos con 39. Otros años con 40-41 se han ido a Segunda. Después de quince temporadas, 42 es una cifra que te da mucha confianza, pero no es 100% garantía de que te quedas".

"Estamos ahí, pero todavía no lo logramos. Abajo no paran de ganar. El Valladolid pegó un salto brutal, nosotros mismos con dos partidos ganando, el Valencia ganó el otro día...Perdió el Villarreal, el Betis. Es una Liga muy igualada. Creo que con 42 estaría tranquilo", ha añadido.

Otro de los jugadores que vuelve a la convocatoria, además de Nastasic, ya recuperado de su lesión, es Copete. El técnico mexicano ha revelado que habló con él tras el incidente que le costó dos partidos de sanción: "Hablé con él mismo día que cometió esa indisciplina. Porque es joven, tiene que aprender cosas. En Primera se pagan caro los errores dentro, imagina fuera. Es un chico con ganas de aprender. Se podrá seguir equivocando, pero no en eso. No creo que vuelva a tirar una espinillera cerca de alguna autoridad o cerca de algo. "Me viene bien que vuelva, porque se cae Raíllo. Tengo cuatro centrales y he de escoger tres".

El Mallorca ha vencido en sus últimos tres partidos al Atlético de Madrid, una circunstancia que para Aguirre es "casual" ."Han sido partidos que pudo ganar el Atlético tranquilamente. Los técnicos intentamos siempre sacar lo mejor de la plantilla y si alguien lo ha logrado es Simeone, qué manera de exprimir a los jugadores durante diez años y tenerlos al mismo nivel. Es admirable y un ejemplo", ha explicado.

Cuestionado acerca de si un triunfo ante el Atlético permitiría mirar hacia arriba y ser más ambicioso, Aguirre ha preferido ser cauteloso. "Soy muy claro con los jugadores. No puedo reprimir la euforia de la gente de fuera. De mí depende mantener a los jugadores con un equilibrio emocional. Prefiero ir con pies de plomo y esperar acontecimientos. Como entrenador e institución vamos de la mano pensando que hemos de ligar muchos años seguidos en Primera para poder aspirar a más. Me llevo a Garay, Marcos, Gayà y Montiel a Madrid. Necesitamos más cantera, crecer como institución y eso se logra asentándote", ha concluido.