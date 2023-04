Un Mallorca de dos caras, por Toni Ruiz

Un Mallorca de dos caras, cual si fuera un remedo del doctor Jekyll y Míster Hyde. Eso fue el equipo de Aguirre ante el Getafe. Una primera parte monstruosa como el Hyde de Stevenson. Un equipo atenazado, con escaso control de la pelota y con sus referentes creativos desaparecidos. Un Galarreta anulado por Milla, un Kang in Lee desnortado durante media hora y un Maffeo autoanulado por su posición en la izquierda.

Aguirre quiso premiar a los que lograron cuatro puntos en los dos últimos partidos y no cambió la alineación. El error se corrigió tras el descanso y las cosas tomaron otro cauce, pero a esas alturas el Mallorca había de remontar el gol de Mayoral, convertido en la bestia negra de los mallorquines a los que ha marcado en el partido de ida y el de vuelta.

A la salida de los vestuarios, el Mallorca era otro. Apareció el Jekyll que tiene la lección aprendida y tras el gol que igualaba el partido, los locales pasaron a dominarlo todo. Transformados aparecieron Galarreta y Kang in Lee, Maffeo ya estaba en su banda y atrás no se concedió ni una oportunidad.

Un Raíllo imperial no solo dejó seco a Ünal, sino que se permitió el lujo de marcar un gol que llevaba el partido a donde querían los de Aguirre. Los cambios no le sirvieron a Quique. Ni Gonzalo Villar, ni Aleñá, ni ahora Milla aportaron ideas al fútbol ofensivo de un rival tocado de muerte y al que Kang in Lee dio la estocada final en la última jugada.

Con 40 puntos en el zurrón la permanencia parece consolidada. Solo falta que las matemáticas de los próximos resultados la confirmen. Eso o mirar hacia arriba.