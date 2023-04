Dani Rodríguez está de enhorabuena. El jugador de Betanzos cumplió ante el Getafe la cifra de 100 partidos oficiales disputados en Primera División. Todos ellos con la camiseta del Real Mallorca, lo que lo sitúan en la posición n.º 33 de jugadores que llegaron a esa cifra en la máxima categoría vistiendo los colores del conjunto bermellón.

Dani Rodríguez lo ha conseguido en su tercera temporada en Primera, la quinta en total que lleva en la isla. Para el jugador es un sueño cumplido. "No me lo imaginaba. En mi carrera hubo un momento en el que jugar un partido en Primera era un sueño y lo he hecho 100 veces aquí, pues… imagínate. Cumplir un sueño 100 veces. Es una pasada y yo me siento muy afortunado", ha explicado en declaraciones recogidas por la entidad.

Dani recuerda todos y cada uno de esos cien partidos, así como los 11 goles que ha marcado en Primera hasta la fecha. Se queda con su debut, el curso 2019-20 ante el Eibar. "El día antes estaba muy nervioso, pero sí que es verdad que el mismo día del partido estaba con muchas ganas, no tenía nervios y creo que fue todo muy rápido. A los cuatro minutos marcar el primer gol, para mí fue como una liberación. Me sentí… pues eso. Cuando eres chiquito y cumples un sueño, pues igual, pero con 30 años", ha destacado.

Pero si se queda con un gol, fue el que marcó esta temporada ante el Celta, en la jornada 18, que dio los tres puntos al equipo en casa y que puso punto y final a meses de sequía goleadora para él: "Todos son superespeciales. Pero quizá el del Celta de Vigo tenía un carácter un poquito más sentimental, por la situación en la que estaba pasando. No en ese momento, pero sí en los meses anteriores. Llevar un año sin meter un gol, pues era complicado. Y no solo por el gol, sino por las críticas y por cosas que me afectaron. Y ese gol era esa liberación".

En todo este tiempo, Dani se ha ganado un mote muy especial que tiene mucho que ver con su carácter en el terreno de juego. "¿El tigre? Todo empezó por una broma a un fisio y al final, pues la broma con la broma se fue quedando y al final me gustó. Me gusta que me identifiquen con una persona luchadora y con carácter, porque me considero que lo soy. Tengo carácter y me gusta vivir las cosas apasionadamente. Creo que demuestro que cada vez que salto al campo, me puede salir mejor o peor, pero la entrega y la pasión nunca, nunca lo voy a perder", ha explicado.

El futbolista gallego ha llegado a los 100, pero no se pone límites y quiere que sean muchos más. Hay Dani Rodríguez para rato. "Muchas veces la gente te dice o te pregunta vas a cumplir 35 años. La verdad que se está viendo que las carreras se alargan un montón, por la vida que llevamos, por la vida saludable que llevamos, la comida, el descanso… Y la verdad es que yo no veo cerca parar de jugar. Si te soy sincero y con la mano en el corazón, creo que me quedan muchos años más", ha apuntado.

"Yo sí que me intento parar muchas veces. Me intento parar en lo que estoy viviendo, en lo privilegiado que soy y en todo lo que he conseguido. Y eso me ha llevado a trabajar tanto para poder mantenerlo, para que no fuese algo efímero, que se me fuera en un año o que fuese alguna casualidad, de jugar en Primera por un año y luego vuelves. Al final todos los entrenadores dicen lo mismo. Cuando juegas 100 partidos en Primera puedes decir que eres jugador de Primera", ha añadido.