Kang in Lee i quaranta punts, per Ricard Pla

Si, com diuen, el futbol són sensacions i gols, el Mallorca ahir feu realitat les millors: sumar tres gols després de moltes jornades i una victòria que el situa, amb quaranta punts, a deu de la zona de descens. La permanència no està tancada, però és evident que, mirant el que queda per disputar, mantenir la categoria és pràcticament un fet. Els tres punts d’ahir davant el Getafe se sumen als aconseguits fa una setmana a Vigo.

Hauran estat dues victòries consecutives per omplir el rebost per afrontar dues cites molt compromeses: una, davant l’Atlètic de Madrid, i l’altra, contra l’Athletic Club de Bilbao, dos equips que practiquen un futbol que és a anys llum del que fan els mallorquinistes. Aquí ens on hem d’aturar-nos per destacar la campanya del Mallorca a les ordres de Javier Aguirre. L’entrenador mexicà deu ser el tècnic que més profit treu d’una plantilla molt justa i que no ofereix grans partits ni gran joc. Aguirre ha sabut mantenir tots els jugadors amb un grau de compromís altíssim.

Després d’una primera part lamentable, per llançar a les escombraries i amb el marcador en contra, els retocs fets en el descans li canviaren totalment el semblant a un equip sense brúixola, sense cap idea i amb dos dels millors jugadors desconnectats. Ni Muriqi ni Kang In Lee no ensumaren cap pilota, no entraren en joc i romangueren perduts pel camp.

A la segona, la cosa va canviar totalment i el jugador de més talent va reaparèixer, marcà dos gols i acabà sent el millor d’un partit que ens tornà mostrar la concentració defensiva exhibida a Vigo i durant bona part del campionat. Raíllo, Valjent i el discret Dani Hadzikadunic avortaren qualsevol intent del Getafe. Si no ho recordam malament, és la primera vegada que el Mallorca aconsegueix capgirar un marcador en contra. Una altra victòria i, per sort, sense la intervenció del VAR. El millor medicament per enfrontar-se dimecres a l’equip de Simeone.