Amath Ndiaye está feliz. El jugador marcó el gol de la victoria ante el Celta y ayudó al equipo a volver a ganar fuera de casa esta temporada. Un triunfo que acerca la permanencia y que permitió al senegalés anotar su segundo gol este curso. "El otro día que estaba hablando con Manu (Morlanes) y me dijo si tengo un don de tener ocasiones. No sé, me estaban cayendo y el otro día fallé tres y esta vez tuve tres y marqué una, pero por suerte hemos ganado uno a cero. Pero hay que estar más centrado de cara a portería y mejorar mucho y que cuando tengamos esto, intentar meter el primero. Contento por el gol y por la victoria. También por marcar y todo el trabajo del equipo”.

La victoria en Balaídos y el empate la jornada anterior en Valladolid han permitido al equipo volver a sumar fuera de casa, algo que se estaba resistiendo en los últimos tiempos: “Sabíamos que antes del parón estábamos muy bien y eso era nuestra dinámica de seguir trabajando sin bajar los brazos. Es verdad que los resultados no ayudaban, pero el equipo siempre ha estado creyendo hasta ahora y hasta que nos llegó. El otro día en Valladolid no pudo ser, la victoria nos la llevamos contra el Celta, y ahora estamos más preparados que nunca. No diría que estamos tranquilos porque siempre queremos sumar”.

El delantero ha bromeado con uno de los momentos estrella del partido ante el Celta, su celebración abrazando al entrenador Javier Aguirre. “Fue la semana contra el Valladolid. (Aguirre) me estaba diciendo que ‘cuando marques, no vengas a abrazarme’. Y digo: ‘Pues sí’. Y allí no llegó el gol y ante el Celta sí que llegó y fui a abrazarle, primero a Tino (Kadewere) y después a él. Yo le veía cuando iba al banquillo y me hacía así con la mano… Pero yo tenía la mente tranquila y le digo: ‘Tranquilo’, primero a Tino y después a ti”.

Amath se enfrentará el domingo al Getafe, el club en el que debutó en Primera División y estuvo tres temporadas. “Sí, es partido especial, porque al final es el club del que salí de ahí para llegar al Mallorca y estos partidos siempre son especiales para un jugador. Ahora solo estamos pensando en el Getafe e iremos a por la victoria, que es encima en casa, con nuestra afición, nuestra gente y estamos muy bien. Y yo creo que ahora no tenemos que pensar otra cosa que ganar. Iremos a por los tres puntos”.