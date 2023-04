La importancia de los tres puntos conseguidos ayer en Balaídos se vio reflejada en el rostro de Javier Aguirre. El técnico del Real Mallorca, que en ningún momento echó las campanas al vuelo, sí valoró de manera muy positiva una victoria con la que su equipo encarrila la permanencia. “El año pasado llegamos a este equipo con nueve jornadas por delante y teníamos 26 puntos y sufrimos mucho para llegar a 39. Es verdad que este año tenemos un poco más de maniobra, pero no me fío nada, ni un pelo. Hay que certificar matemáticamente esto lo antes posible y luego ya veremos. Por ahora no me quito ningún peso de encima porque aún no hemos hecho nada. Hasta que no sea matemático seguiremos insistiendo, entrenando y sufriendo”, admitió el mexicano en rueda de prensa.

