El excolegiado vasco, Eduardo Iturralde González, repasó en Marca toda la actualidad del arbitraje en España, del Caso Negreira y de sus años como árbitro, donde recordó sus tres errores mas dolorosos de su carrera.

En dos de ellos el Real Mallorca estuvo implicado. El primero fue durante un Mallorca-Sevilla de la temporada 2006/2007 en la jornada 37, donde Iturralde no señaló un penalti a favor del conjunto andaluz. "Me recuerdan mucho un Mallorca-Sevilla donde me comí uno claro.", asegura. Ese encuentro terminó con 0-0 en el marcador y el conjunto dirigido por Juande Ramos perdió la oportunidad de disputar la última jornada de liga empatado a puntos con el Real Madrid y el FC Barcelona en la lucha por el título.

Después de hablar de un Atlético-Mérida, Iturralde vuelve a nombrar un partido del equipo bermellón, esta vez, un Madrid-Mallorca. "Calentando, subí por las escaleras del Bernabéu y me rompí la uña del dedo al darme con un escalón. ¡Me la arranqué! Fui al médico, pero estuve todo el partido despistado por el dolor porque me rozaba con la bota. ¡No me enteré de nada! Creo que esos tres habrán sido mis peores ratos. De esos en los que luego llegas a casa y te haces la pregunta de Mourinho: '¿Por qué?'.", recordó en Marca.

El árbitro vasco también habló de Son Moix tras ser preguntado por el mejor y peor campo para pitar. "Los peores, los que tienen o tenían pista (Mallorca, Anoeta...). Los campos con pista no son fútbol. Los mejores, tipo El Sadar o Vallecas. Esos partidos molan más que los clásicos casi porque eso sí es fútbol de verdad".