Celta - Real Mallorca: Sin presión a Balaídos

Hace tiempo que el Mallorca necesita ganar, ya le toca, aunque los resultados de los rivales tampoco elevan las urgencias. El panorama de la jornada es ideal porque las derrotas del Valencia y Espanyol permiten que, pase lo que pase hoy en Vigo, los puestos de descenso seguirán a siete puntos. Si lograra ganar a un Celta en alza la distancia se ampliaría a diez, una barbaridad, con veintisiete puntos en juego, por lo que un empate, como hace una semana en Valladolid, sería oro. La oportunidad es gigantesca y debe luchar por aprovecharla.

Visita Balaídos, un estadio tradicionalmente incómodo para los bermellones, para medirse a un equipo que está cuajando una gran segunda vuelta, ya que solo el Atlético y el Barça presentan mejores números en este periodo. Los de Javier Aguirre saltarán al césped sabiendo que mantendrán el colchón, por lo que pueden arriesgar.

El milagroso empate en Valladolid de la pasada jornada (3-3) permitió aliviar algunos miedos, pero la realidad es que el Mallorca no sabe lo que es ganar desde el 18 de febrero, cuando se impuso 4-2 al Villarreal en Son Moix. Junto a la obtenida ante el Real Madrid, también en Palma, son las dos únicas victorias en esta segunda vuelta. El resto, tres empates y cuatro derrotas. El conjunto rojillo acumula seis jornadas sin vencer y únicamente ha sumado tres puntos de los últimos dieciocho. Unos números muy pobres que no le han penalizado tanto como parece porque a los adversarios también les cuesta sumar de tres en tres.

Ya que os ha gustado la pinta de la nueva grada 😆 🏗️ 🦺 pic.twitter.com/9ucu4eEFBS — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 16 de abril de 2023

El preparador mexicano viajó ayer sin el sancionado Jaume Costa ni el lesionado Augustinsson, por lo que deberá improvisar en el lateral izquierdo. Todo apunta a que será Maffeo el que jugará a pierna cambiada y Gio ocupará el diestro. Da la impresión de que Hazdikadunic seguirá en el once formando la línea de tres centrales junto a Raíllo y Valjent, ya que Nastasic está lesionado y Copete cumplirá su segundo partido de castigo. Baba regresará tras haber cubierto ciclo de tarjetas y no sorprendería que fuera titular y añadiera más músculo al centro del campo con Galarreta y Morlanes. Esto provocaría que Amath se saliera del once que empató en Pucela y Kang In Lee y Muriqi fueran los más adelantados.

Dani Rodríguez tampoco llega al encuentro por lesión, otra baja sensible. Tampoco se puede descartar que Morlanes sea suplente, a pesar de que marcó en el José Zorrilla, y Amath siga en el once. Aguirre incluyó en la lista de convocados a cuatro jugadores del filial. El central Gayà ya es un habitual, mientras que Marcos Méndez y Miquel Llabrés repiten, aunque en el José Zorrilla de Valladolid no llegaron a jugar. La novedad entre los veintitrés que viajaron es la entrada del centrocampista juvenil Luis Montiel, hijo del exjugador Óscar Montiel.

Por su parte, el Celta que tiene la duda de Carles Pérez por unas molestias, llega lanzado al tramo decisivo del curso, sin derrotas en las últimas siete jornadas y con una única derrota en su estadio -ante el Atlético-.

Carlos Carvalhal recupera al motor del equipo en el centro del campo, Gabri Veiga, después de cumplir sanción en el Sánchez Pizjuán. También es probable que Luca de la Torre recupere la titularidad tras tener descanso en ese encuentro. No habrá más rotaciones, y Seferovic repetirá junto a Aspas en punta y el canterano Miguel también estará en un once ante un Mallorca que busca más oxígeno.