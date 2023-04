Siguen los problemas para Javier Aguirre. El entrenador del Real Mallorca no podrá contar con Dani Rodríguez, Nastasic ni Augustinsson para el encuentro que el equipo afronta este lunes frente al Celta de Vigo. A estas bajas por lesión cabe sumar también las ausencias de Copete y Jaume Costa, ambos sancionados. El mexicano ha reconocido que no sabe, exactamente, para cuánto tiempo tendrán, ya que las recuperaciones “dependen de varios factores”. “Depende muchísimo del propio jugador”, ha indicado. “A veces piensas que no van a estar y están y otras veces pasa lo contrario. Dani va bien, pero no llega y Nastasic pensábamos que iba a llegar y al final es peor que lo de Dani. A mí no me gusta poner a jugadores que están al 50%, así que no viajan”, ha señalado.

Los bermellones cerrarán en Balaídos las jornada 29 de LaLiga Santander. Cuestionado precisamente por la circunstancia de jugar un partido el lunes a las 21 horas, el de Ciudad de México ha bromeado sobre el tema. “No me tiren de la lengua. De aquí al final del campeonato habrá que aceptar lo que nos pongan. Tomamos nota de lo que ha sucedido y esperemos que, a partir de ahora, sean más benévolos”, ha indicado, también, sobre jugar a las 14 horas. Conocer todos los resultados de la jornada cuando disputen el encuentro es una circunstancia que Aguirre ha valorado de manera positiva: “Debería de ser una ventaja porque al final la presión siempre existe. De todas formas, ¿de qué sirve que el resto de equipos no hagan su trabajo si nosotros tampoco hacemos el nuestro? Ojalá seamos capaces de seguir incrementando esa distancia con los puestos de abajo”. El Mallorca se mide a un Celta que le preocupa especialmente al técnico bermellón. Aguirre ha destacado muchas de sus figuras y la labor de su entrenador: “El Celta es un rival fuerte y que lleva muchos partidos sin perder. Estas últimas jornadas lo han hecho francamente bien. Es un equipo que hace muchas cosas con la pelota. Tiene muy buen pie. Son números impresionantes y tienen a Aspas en su línea, doce goles. Tendremos que estar muy atentos y no ser tan laxos como en Vallaldolid, donde regalamos distancias tremendas. Los tres goles que encajamos no tienen razón de ser. Les puse las imagenes a los chicos, la facilidad con la que abandonamos marcas... Si estamos serios y mejoramos en los aspectos defensivos se puede sacar algo positivo de Balaídos”. Aguirre ha departido sobre su labor dentro del vestuario y ha reconocido que, además de los aspectos deportivos, también es muy importante que un técnico sepa mantener activos y centrados a todos sus jugadores. “He hablado con Amath esta semana, por ejemplo. La labor de los entrenadores es detectar qué jugadores se pueden venir abajo o arriba. A eso me dedico, a calibrar las personalidades de cada uno de los de aquí. Con Morlanes, por ejemplo, el chico venía de jugar 120 minutos en toda la temporada con el Villarreal. Él ya llevaba un año duro. Yo hable con Manu y creo que hubo un antes y un después tras esa charla, una conversación que nos benefició a ambos. Sé que va a dar muchas alegrías a esta aficion, aunque yo ya no esté. Es un jugador de club, un futbolista que tendrá su protagonismo la temporada que viene, una vez Galarrtea se marche”, ha reconocido en rueda de prensa. Celta y Mallorca se miden este lunes con rachas contrapuestas