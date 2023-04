Martin Valjent está de vuelta. El central eslovaco reapareció en Valladolid tras tres partidos ausente por lesión y pudo ayudar al equipo a volver a sumar fuera de casa. El Mallorca no pudo ganar, pero rompió con la mala racha de partidos lejos del Estadi Mallorca Son Moix. "En el último partido no pudimos puntuar de tres, pero hemos sido capaces de puntuar y también de romper esa racha fuera de casa. Sabemos que ahora nos esperan diez últimos partidos y que en estos últimos partidos se decide el futuro. El año pasado estuvimos en una situación diferente, pero eso no quita que sentimos ese tipo de presión o la necesidad de hacer buenos encuentros".

Las bajas por lesión o por sanción están golpeando al equipo de Javier Aguirre en las últimas semanas, pero el vestuario es fuerte y todos están preparados para dar un paso al frente y ayudar al máximo al equipo. "Tenemos un grupo fantástico, jugadores que entrenan de maravilla y luego, cuando entran, rinden perfectamente. Al final aquí siempre necesitamos de todos. Dennis, por ejemplo, debutó y lo hizo muy bien, igual que Manu, que hasta aportó un gol. Esa fuerza de grupo humana, competitiva, en donde cada jugador, aunque juegue más o menos, en cada entreno, intenta hacerlo bien y eso luego se ve en los partidos y siempre es por el bien de todos". Valjent está intentando recuperar su nivel previo a la lesión y espera poder darlo todo en la fase decisiva de la temporada, la de los diez últimos partidos. "Estoy intentando recuperar mi nivel físico y competitivo para poder estar bien y ayudar al equipo. Cuando uno se lesiona siempre lo pasa mal fuera. Al final, fuera lo pasas con más nervios que dentro. Pero ya he vivido estas situaciones, sé manejarlas y ahora lo importante es intentar volver a dar mi mejor versión". El conjunto mallorquinista se enfrentará ahora al Celta en el Estadio de Balaídos, el lunes a las 21:00h. Un partido complicado ante un rival que tan solo ha perdido uno de los últimos 10 partidos de LaLiga. "El Celta es un rival muy complicado que últimamente está sacando muy buenos resultados. Pero nosotros intentamos centrarnos sobre todo en nosotros y empezar a volver a hacer un muy buen partido y volver a casa con algo en el bolsillo. Estos últimos partidos, los hemos de jugar con mucha ilusión, con muchas ganas y no pensar mucho más allá. Competir, intentar ganar e intentar hacerlo de la mejor manera posible". Real Mallorca: Morlanes ya cuenta para Aguirre