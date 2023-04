Ratxa trencada i bona imatge, per Ricard Pla

Partit d’urgències, debuts, baixes als dos equips i, sobretot, necessitats de punts, tant el Valladolid com el Mallorca. Nervis, àrbitres, una maquineta que es diu VAR, i gols, molts de gols en una lliga en què no és gaire habitual veure’n sis en un partit. Com a mínim, els aficionats mallorquinistes no s’avorriren com ja era habitual. A Valladolid, el Mallorca perdia, empatava, guanyava, i va estar a punt de perdre, però finalment aconseguí un punt més que important.

Després de moltes jornades sense endevinar la porteria contrària, l’equip de Javier Aguirre va mostrar una altra imatge, Muriqi marcà dos gols i un dels debutants, Manu Morlanes, s’ha estrenat marcant el primer de la temporada. Morlanes, un jugador que pràcticament estava arraconat, va firmar un partit acceptable i s’adjudicà l’un a dos en els millors moments del Mallorca. Però la temporada sembla que comença a ser llarga per algun jugador i els mallorquinistes no han sabut administrar un avantatge que era d’or, vist el moment del Valladolid, que tampoc no va aconseguir cloure el resultat. Després del gol de Morlanes, Amath va tenir una ocasió claríssima per fer l’un a tres, però la defensa local ho va evitar. El Mallorca torna de Pucela amb un punt, el segon consecutiu, deixa una bona imatge després de sis derrotes consecutives i recupera sensacions amb els dos gols de Muriqi i un bon partit del kosovar. De tota manera, no tot haurà estat positiu, perquè l’equip va encaixar tres gols i el veiérem molt feble a la defensa, quan aquesta era una de les seves millors virtuts. Dilluns que ve tornarà a jugar a fora, en un altre camp difícil, com és Balaidos, i enfrontant-se al Celta, que travessa un bon moment, després d’haver rescatat un punt a Sevilla. El Mallorca recuperarà efectius, però perdrà Jaume Costa per acumulació d’amonestacions. Un punto para resucitar del Mallorca, por Antoni Ruiz