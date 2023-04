Valladolid-Real Mallorca: Bajo mínimos a Zorrilla

Las urgencias afloran en un José Zorrilla que esta domingo (14:00 horas / Movistar) acoge un duelo vibrante entre dos equipos llenos de necesidades. El Real Mallorca se mide al conjunto pucelano con la intención de sumar su primera victoria del año a domicilio y poner punto final a una racha de seis derrotas consecutivas lejos de Son Moix. Por su parte el Valladolid justifica la destitución de Pacheta y el aterrizaje de Paulo Pezzolano en el banquillo, después de que el equipo solo haya logrado un triunfo en sus últimos siete partidos de LaLiga.

No es el Domingo de Resurrección un buen día para visitar tierras vallisoletanas. A los citados problemas del Mallorca cuando juega fuera de su feudo, cabe sumar las numerosas bajas con las que viajó este sábado a Pucela. Augustinsson, Dani Rodríguez y Nastasic, todos ellos lesionados, se unieron a las ya conocidas por sanción de Baba, Gio González y Copete. A todo ello cabe sumar las dudas que despierta todavía un Martin Valjent «entre algodones». El central eslovaco, que ha estado un mes apartado de los terrenos de juego por un golpe en los riñones, apurará su puesta apunto para no dejar huérfana a una retaguardia que, por primera vez esta temporada, podría formar con cuatro efectivos en lugar de cinco de inicio.

Debutará con la camiseta rojilla, y eso es seguro, Dennis Hadzikadunic, en la que puede no ser la única novedad en el once. La sorprendente marcha de Battaglia al fútbol brasileño a falta de once jornadas para que finalice el campeonato y la baja por sanción de Baba pueden propiciar la primera titularidad del curso de un hambriento Manu Morlanes, quien formará en la sala de máquinas junto a Íñigo Ruiz de Galarreta. Amath también tiene muchas papeletas de regresar al once, mientras que el trabajo ofensivo del equipo recaerá, una vez más, en las indicutibles figuras de Kang In Lee y Vedat Muriqi.

Si Valjent no llega, Aguirre saldrá de inicio con una defensa formada por Maffeo, Raíllo, Dennis y Costa

Por su parte, el debut de Pezzolano abre nuevas opciones en el juego del Valladolid aunque, en este primer choque, todo apunta a que mantendrá cierta continuidad con respecto a los últimos encuentros, para evitar descontroles y fallos de concentración. De hecho, el propio técnico uruguayo, ex del Mallorca, lo reconoció en rueda de prensa, en la que advirtió que es «muy celoso» a la hora de aportar información sobre su equipo y, por tanto, no dio ninguna pista del sistema que planteará este domingo en el José Zorrilla. El conjunto blanquivioleta necesita una victoria que le permita ampliar puntos sobre los puestos de descenso, que ahora mismo es de solo un punto. Sus derrotas ante el Athletic Club (1-3) y en el Santiago Bernabéu (6-0) ante el Real Madrid precipitaron la destitución de su anterior técnico, y ahora emprenden una nueva etapa con el entrenador uruguayo, que tendrá las bajas de Lucas Olaza, Darwin Machís y Anuar.

Tres canteranos: Josep Gayà, Miquel Llabrés y Marcos Fernández, en la lista de convocados

Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, dio a conocer ayer por la tarde la lista de convocados para el encuentro frente al Valladolid y entre los 21 futbolistas destacó la presencia de tres canteranos: Josep Gayà, Miquel Llabrés y Marcos Fernández. Es la undécima llamada en LaLiga para el primero, la tercera para el segundo y la primera para el tercero.