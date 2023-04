El Sevilla ha lanzado este mediodía un comunicado oficial a través de sus redes sociales protestando por las tarjetas que recibe, en relación a la última expulsión de su jugador Pape Gueye, ayer frente al Celta (2-2). Una misiva en el que pone el acento en los arbitrajes que recibe. El conjunto andaluz muestra en el escrito su «honda preocupación y su absoluto rechazo a muchas de las decisiones arbitrales tomadas esta temporada en relación a las tarjetas amarillas y rojas recibidas por sus jugadores».

«El Sevilla es el equipo más tarjeteado del campeonato, con 102, superando al Mallorca con 101»

«El club siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral (...), pero desde el club no podemos compartir muchas de las decisiones en relación a las tarjetas recibidas por nuestros jugadores, lo que a la larga nos ha perjudicado gravemente en la competición», señala el Sevilla, que añade: «Los datos hablan por sí mismos».

Es en la exposición de estas estadísticas en las que el Sevilla utiliza al Real Mallorca, en comparación con el conjunto bermellón y considerándose perjudicado, ya que «con un partido más es el 14º equipo de la clasificación en faltas cometidas, 329».

La comparación con el Mallorca

«Es el segundo con más amarillas (91), sólo superado por el Mallorca (98)»

«Es, sin embargo, el equipo (en referencia al Sevilla) con más tarjetas rojas acumuladas en la temporada, junto al Elche (11), y el segundo con más amarillas (91), sólo superado por el Mallorca (98), siendo el conjunto bermellón, no obstante, el que más faltas comete (449), 120 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos», señala el conjunto anadaluz.

«En cuanto al número de tarjetas totales (rojas y amarillas), es el equipo más tarjeteado del campeonato, con 102, superando al Mallorca con 101 y al Getafe con 84 (que es el tercer equipo que comete más faltas con 411), 82 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos», agrega mencionando también al Getafe.

«El conjunto bermellón es el que más faltas comete (449), 120 más que el Sevilla FC habiendo jugado un partido menos»

«Estos datos reflejan que es el equipo (Sevilla) que tiene el mayor porcentaje de faltas-tarjetas de LaLiga, pese a ser el séptimo en la tabla de los equipos que menos faltas cometen en la categoría», apuntan desde la entidad de Nervión.

«Haciendo la media, prácticamente una de cada tres faltas que comete el Sevilla FC se traduce en tarjeta (…). Aunque no es un dato, resulta evidente que el Sevilla FC no es catalogado hoy por hoy como un equipo duro, por lo que no dejan de alarmar estos datos», sentencia el conjunto que entrena en estos momentos José Luis Mendilibar.

Por último, concluye: «No se trata de buscar excusas por la temporada que está realizando el equipo. Si el Sevilla FC está donde está es por los méritos deportivos contraídos a lo largo de las 28 jornadas disputadas, pero sí se trata de exigir un trato igualitario para todos los clubes».