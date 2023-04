¿Qué le pasa al Real Mallorca?

Pasan las jornadas y el juego del Real Mallorca se va descomponiendo poco a poco. Los pocos brotes verdes que ha visto la afición en el último mes y medio en forma de goles en el descuento o defensas numantinas han dejado paso a encuentros excesivamente planos, en el que dejar la portería a cero parece ser la única misión, con una falta preocupante de creatividad en ataque que se traduce en cero disparos a puerta.

Futbolistas como Vedat Muriqi parecen haber perdido la chispa, perjudicado por un sistema de juego que depende de los carrileros y que parece no sorprender ya a ninguna defensa rival.

Irregulares

El Mallorca no consigue que su juego tenga consistencia

Es la gran denuncia de Javier Aguirre en rueda de prensa desde que el equipo volvió del Mundial. Quitando la victoria ante el Real Madrid, el Mallorca no consigue encadenar un partido completo de buen juego, precisamente una de las cualidades que definió al equipo en la primera parte de la temporada. Son ya incontables los partidos –como ante el Betis u Osasuna– en los que los bermellones rinden bien tan solo en una mitad, ya sea la primera o la segunda, y luego parecen desconectarse. Y en un equipo en el que la calidad no destaca en exceso y en el que necesitan rendir al máximo para sacar un buen resultado es un regalo demasiado grande.

Poca creatividad

Las luces en ataque se apagan al cruzar el centro del campo

O bien es por falta de talento o por órdenes desde el banquillo, pero lo cierto es que el Mallorca no sabe atacar de una forma variada. El recurso del centro lateral está sobreexplotado y se echa de menos mayor atrevimiento por el centro, intentando combinar por dentro o probar fortuna desde fuera del área. Con el sistema de juego actual, en el que prima la defensa, son pocas las ocasiones en las que el equipo al completo se sitúa en campo contrario. Y al hacerlo, no encuentra soluciones para penetrar defensas bien plantadas en el campo. Los porteros rivales viven en completa tranquilidad en los últimos tiempos. Ni ante el Betis o Osasuna el equipo realizó un solo disparo a puerta.

Muriqi, cazado

El kosovar está perfectamente estudiado por los rivales

Más allá de que Vedat Muriqi está años luz de su mejor nivel, ya no a nivel de generar ocasiones sino en controles de balón, decisiones a la hora de pasar el balón o desmarques, los rivales le tienen totalmente estudiado. El atacante kosovar se está encontrando cada vez más con defensas que saben cómo neutralizar su juego y ello le está frustrando. Además, son tan pocos balones los que le llegan en buenas condiciones dentro del área que tiene que descolgarse al centro del campo, donde su capacidad de influir en el juego es mínima. Su lamento al ser sustituido ante Osasuna reveló el mal momento que está atravesando.

Un sistema caduco

Los carrileros han dejado de ser decisivos

Tanto Maffeo como Jaume Costa hace mucho que no están a su mejor nivel. En el caso del lateral catalán, va dejando pequeños recuerdos de lo que fue hasta su lesión, como los minutos finales ante Osasuna en los que tiró de casta para intentar que el equipo se fuese arriba con carreras. En el caso del valenciano ya no llega a poder recorrer toda la banda. Además, la posición de Kang In Lee en el centro del campo le ha dejado sin socio por delante. El surcoreano abandona el costado izquierdo para moverse por todo el campo, por lo que la banda izquierda se queda huérfana para construir jugadas. Además, ser la opción preferida para atacar ha provocado que las defensas rivales tengan claro que zonas taponar, obligándoles a recular al llegar a línea de fondo.

Cambios repetitivos

Jugadores que no cuentan y otros que no están a la altura

La imagen de Morlanes y Abdón calentando en la banda ante Osasuna, esperando una llamada para entrar al campo que no llegó es algo que ya llama la atención. Javier Aguirre cuenta con sus hombres de confianza en el banquillo y los cambios que realiza en cada partido, muchas veces esperando demasiado, suelen ser los mismos. Kadewere es siempre la primera opción en ataque, Antonio ahora es un recambio para el centro del campo y a muchos metros por detrás se sitúa el resto del equipo. Y más preocupante es la situación al ver a jugadores que claramente están por debajo de su nivel. Más allá de Muriqi o Jaume Costa, la figura de Galarreta empieza a ser cuestionada. Es el cerebro del equipo y el bajón del equipo ha llegado desde que no está a su nivel. Mucho que solucionar a falta de once jornadas.