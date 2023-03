Rajkovic salva un punt pel Mallorca, per Ricard Pla

Totes les limitacions tècniques dels dos equips es posaren de manifest en els primer quaranta cinc minuts. Ni una sola jugada lligada, ni un sol xut entre els tres pals, només faltes i targetes que privaran a Gio i Baba de jugar a Valladolid. El bagatge no podia ser més pobre, tot i que el Mallorca sortí més concentrat i més impulsiu en els primers minuts, però que acabà el gas ben aviat. La segona part fou una repetició de la primera fins el minut setanta on aparegué la figura de Copete.

El central és evident que ha anat de més a menys. Ho demostren les tres faltes consecutives que comet i a la quarta li arriba l’expulsió, clara i merescuda. Copete ha passat de ser un jugador que apuntava maneres, a entrar en una dinàmica de vulgaritat que l’ha duit a ser un problema a l’hora de defensar. Quedar-se amb deu jugadors a Primera Divisió, a falta de més de vint minuts, no és una bona idea, tanta sort que l’Osasuna no ho va saber aprofitar i a més a més es topà amb la millor versió de Rajkovic.

El porter serbi va tenir intervencions claus per mantenir la porteria a zero en les dues i úniques rematades entre els tres pals. Per tant s’haurà de valorar com a molt bo l’empat i el punt aconseguit encara que sigui a costa de no veure porteria una vegada més. El Mallorca travessa una clara crisi d’idees i de joc ofensiu i si no és Kang In Lee el que ho intenta, no hi ha ningú capaç d’inventar res que tengui el més mínim perill a l’àrea rival. Ni en joc estàtic ni en accions a pilota aturada l’equip del sancionat Javier Aguirre no fa por a ningú. Ara el Mallorca torna a viatjar, aquesta vegada a Valladolid, un equip que fa molt més futbol que els mallorquinistes i que no es pot desviar del mateix objectiu que no és un altra que mantenir la categoria. Veurem quina serà la versió del Mallorca a Pucela diumenge que ve, una altra vegada a les dues del capvespre.