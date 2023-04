Kang In Lee no lo puede hacer todo

No lo puede hacer todo Kang In Lee. El surcoreano disimula bien su frustración cuando ve que sus compañeros no le siguen. Ante Osasuna, al margen del salvador Rajkovic, el surcoreano fue de lo mejorcito hasta que se la acabó la batería tras jugar con su selección.

Y es que ya es hora de ver que Muriqi hace tiempo que no está. Y que Galarreta ha perdido clarividencia. Y que el equipo sigue sin chutar a puerta dos partidos después. Y que los cambios, que ya se hacen de memoria –¿Quiénes son Morlanes o Grenier?– no aportan. El kosovar se fue frustrado del campo por ser elegido para suplir la autoexpulsión de Copete. Porque sí, fue una roja clara y no vale de nada la excitación del partido. Será peor la sanción por lo que apuntó el cuarto árbitro cuando se fue del campo que por la propia acción en sí. Al margen del desquiciante arbitraje de Díaz de Mera, demoledor en la primera parte con el Mallorca y permisivo en la segunda, el equipo de Aguirre se volvió a apagar con el paso de los minutos. La expulsión acabó con cualquier atisbo de esperanza, pero ya hacía tiempo que Sergio Herrera descansaba tranquilamente. Ahora toca el Valladolid a domicilio. Sin Copete, ni Baba ni Gio. Ni Battaglia, que se va a Brasil. Será una semana larga.