Jaume Costa se mostró satisfecho por el resultado obtenido por el Mallorca ante Osasuna (1-1), sobre todo después de que Copete viera la tarjeta roja en el minuto sesenta y nueve. «Según ha ido el partido el punto es bueno, sobre todo después de la expulsión el equipo compitió, aunque se viniera atrás, como es normal. Pero no nos crearon muchas ocasiones, aunque sí peligro. Creo que en la primera parte merecimos más, pero el empate es justo», comentó en la sala de prensa de Son Moix.

El lateral izquierdo fue más allá en su argumentación después de ensalzar la labor de Rajkovic. «Los porteros están para pararlas. En la primera parte tuvimos más el balón y creamos más peligro, ganábamos más balones en las segundas jugadas e íbamos al choque más que ellos, pero en la segunda se ha igualado y con la expulsión no nos ha quedado otra que ir atrás. El punto es importante de cara a los próximos partidos», reflexionó.

El valenciano no quiso valorar la actuación del colegiado Díaz de Mera. «Podemos entrar en debate de si el árbitro es más justo o no, ellos se dejan llevar por la dinámica del partido, por el ambiente, por cómo les hablamos. Sé que su labor es muy difícil, pero para nosotros es nuestro trabajo, es nuestra vida y en eso podrían empatizar con nosotros y no sacarnos del partido. Pero son personas que se pueden equivocar y lo ha intentado hacer lo mejor que ha podido», se explayó.

Costa restó importancia al hecho de que en la próxima jornada ante el Valladolid en el Nuevo Zorrilla no vayan a jugar los sancionados Baba, Gio y Copete. «Pues estarán otros, somos veinticinco jugadores que tienen que demostrar lo que valen», finalizó.