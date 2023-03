Vedat Muriqi volverá a Palma como se fue, sin marcar. Sus dos partidos con Kosovo no le han servido al delantero del Real Mallorca para recuperar el olfato de gol. Ha jugado 180 minutos, con gran incidencia en el juego, pero sin ver puerta. Ni ante Israel ni frente a Andorra en los encuentros que ha disputado con su selección correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024.

Si ante Israel una recuperación suya permitió a Kosovo conseguir el gol que le valdría el empate, (1-1), este martes su aportación fue importante en un encuentro en el que Kosovo realizó 84 ataques, con 15 tiros, cinco de ellos a portería, y con tan solo 43 pases completos por parte de Andorra en la más de hora y media de juego en Pristina.

Dos partidos en los que Muriqi ha acumulado minutos, pero en los que no ha podido recuperar su olfato. Sus 'días FIFA' han sido, sin embargo, mejores que los de otros compañeros del Real Mallorca, como los porteros Rajkovic o Leo Román, que no han llegado a disputar ni un solo minuto con Serbia ni con España sub-21.

Aunque el peor parado ha sido, sin duda, de los siete jugadores del Mallorca que fueron citados por sus selecciones ha sido el sueco Augustinsson, que se lesionó ante Bélgica.

Por último, Kang In Lee y Gio González se vieron las caras en el Correa del Sur-Uruguay, aunque no fue sobre el césped. Fue en los vestuarios, ya que el charrúa no jugó ni un solo minuto. Sí lo hizo el mediapunta zurdo, que fue de los mejores de su selección.