Dani Rodríguez, futbolista del Real Mallorca: «Hay que creer en lo que estamos haciendo, la cobardía no lleva a nada»

Dani Rodríguez (Betanzos, 1988) las ha visto de todos los colores en el Real Mallorca. Se enganchó al proyecto bermellón en la 2018/19 y sabe lo que es ascender (por dos veces) y descender. Desde el curso pasado también conoce lo duro de lograr una permanencia.

La llegada de Javier Aguirre a mitad de temporada pareció cerrarle las puertas del once titular y este año la historía parecía repetirse, pero tras el Mundial ha recuperado su mejor nivel y confía en poder alargarlo el máximo posible.

1 punto de 12. ¿Hay motivos para preocuparse?

No es una racha buena. Son muy pocos puntos para los partidos que hemos jugado. No estamos contentos con estos resultados, pero quedan dos meses, doce partidos, y estamos en una situación muy buena que nos hemos ganado nosotros.

¿Qué le ha pasado al equipo en las últimas jornadas?

No creo que haya cambiado mucho. El fútbol a veces es efectividad. El día del Elche yo tuve tres ocasiones claras, no fui capaz de meterlas y al final se te escapa el partido. En Sevilla no estuvimos cerca ni de chutar porque nos exigieron muchísimo.

Han cometido errores en defensa que antes parecían imposibles.

Antes quizá arriesgábamos menos y en esos partidos sí que lo hicimos. El día del Villarreal sacas un buen resultado, pero cometes dos errores en salidas de balón. Hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, hay que atreverse y no tener miedo a equivocarse porque la cobardía no lleva a nada.

Aguirre incluso ha llegado a probar con dos puntas, con Galarreta como pivote. ¿No parece que así el equipo sufre más atrás?

Con 5-4-1 el equipo defiende mucho más junto por acumulación. Con el 5-3-2 somos más gente para estar cerca de Muriqi y quizá el equipo tenga más opciones de atacar o de atacar mejor. Ahí está la balanza y la decisión de Javier para decidir qué hacer y nosotros de adaptarnos a lo que él quiere. Hay partidos que te piden 5-4-1 claramente, como contra el Real Madrid o equipos que te dominan mucho y contra otros de nuestra Liga quizá está optando por un sistema un poco más ofensivo.

Seis derrotas seguidas fuera de casa y al principio de temporada parecían incluso mejores como visitante. ¿Tiene explicación?

No tiene. Pero tampoco la racha de victorias seguidas en casa. Hubo partidos muy buenos fuera que se te escapan inexplicablemente. Es una espinita que tenemos clavada en estos últimos meses, porque queremos conseguir el objetivo lo antes posible para jugar con menos presión.

¿Llega a afectar mentalmente al jugador el salir fuera y acabar perdiendo siempre?

No lo piensas. Te jode al final del partido, que piensas a ver si un día tienes un viaje tranquilo. Lo afrontas igual que un partido en casa, pero es verdad que tenemos que dar un poco más.

El día del Elche hubo silbidos por parte de la afición. ¿Lo entiende?

Es una pregunta complicada. Como aficionado opto por el apoyo más que por el silbido. Cada uno hace en el estadio lo que quiere. El otro día escuché una entrevista muy buena del entrenador del Burgos, en la que dijo que su equipo era una barca a remos compitiendo contra lanchas con dos motores. Y es así también aquí. Es verdad que tenemos muchos puntos en comparación con el Elche, pero son de Primera División y pueden ganar a cualquiera. Hicieron una buena segunda parte, pero yo pido a la gente que apoye para que el campo sea un fortín.

La permanencia tiene pinta de que será muy cara. ¿Cuántos puntos cree que deben sumar para salvarse?

Creo que con 42 puntos estás salvado. Quedan doce partidos y hay que sacar diez (ríe).

Osasuna llegará a Son Moix pensando en la Copa del Rey. ¿Es una ventaja?

No sé si ventaja. La Real el otro día bajó en la segunda mitad porque vino de jugar en Europa, eso quieras o no tu cuerpo lo nota. Será un partido con mucha intensidad y tenemos que aprovecharlo para no bajar el ritmo.

El club está negociando la renovación de Aguirre. Usted ya ha conocido a varios entrenadores en Son Moix. ¿Qué les ha dado diferente a otros técnicos?

Cuando llegó el equipo estaba hundido y fue capaz de reflotar el barco y salvarlo. Esta temporada con la solidez defensiva y trabajo en equipo hemos conseguido muchas porterías a cero. Es verdad que últimamente no lo estamos consiguiendo, pero remarca mucho que es importante porque siempre somos capaces de generar alguna ocasión.

Aguirre les exige un mayor trabajo defensivo. Usted es un jugador de talante ofensivo. ¿Es complicado resistirse a salir hacia arriba?

Sí. Mi naturaleza es la que es. Con el 5-3-2 me vi mucho más desatado y eso se ha visto en goles y asistencias, que es importante para mí. Pero bueno, lo hablo muchas veces con él, si tengo que hacer 20 esprints por mis compañeros los voy a hacer. Y si tengo que defender en bloque bajo, pues también. La cabra tira al monte, pero siempre intento aportar lo que puedo.

¿Qué papel juega Pol Lorente? Es el preparador físico, pero da la sensación de ser algo más para la plantilla.

Como somos del mismo año tenemos mucha confianza. Es un tío muy inteligente, sabe mucho y no solo de lo suyo. Sabe escuchar y eso es importante para el que no juega o el que no tiene tantos minutos. Es una persona auténtica.

¿Y Toni Amor?

Es un poco más distante. He hablado muchas veces con él, no solo de fútbol, sino de la vida. Es cercano y tiene mucha ilusión, nos la contagia a todos.

Empezó de titular, después estuvo sentado en el banquillo y ahora se ha convertido en indiscutible y marcando goles importantes. ¿Cómo lo ha vivido?

Fue un proceso complicado. Después de la temporada pasada fue empezar un episodio nuevo. En pretemporada estuve bien y empecé bien el año. Y luego tuve esa racha de cuatro partidos sin jugar que me costó muchísimo gestionar a nivel personal. Tuve que ir a coach para aprender a lidiar con ello. No estás acostumbrado a este tipo de situaciones y es complicado. Creo me ha hecho mejor. En Valencia salí media hora y ya era otro Dani Rodríguez. Antes del Mundial acabé muy bien y después ya ha sido el Dani de siempre.

Ese gol ante el Celta fue una liberación.

Uf, fue algo que necesitaba como el comer. Es fruto del trabajo. Al final es trabajar como un animal a pesar de todo y conseguirlo.

¿Hasta cuándo se ve jugando en el Mallorca? Usted y su familia están muy asentados en la isla.

Eso depende del Mallorca. Soy un pesado con la comida y el cuidado físico, voy a estar disponible muchos años. Depende de ellos.

¿Qué diferencia hay entre el Dani de 2018 y el de 2023?

Mucha. He crecido muchísimo como persona. Vivir momentos malos me ha hecho ser más fuerte y a nivel profesional tener mayor confianza. Antes venía con la flecha para arriba y todo era muy fácil. Ahora estoy muy bien, estoy mayor (ríe).

¿Dependen demasiado de Muriqi?

Es un jugador muy importante para nosotros, pero ahí está lo que aportemos nosotros desde segunda línea y tenemos que subir el nivel. Cuantos más goles y asistencias aportemos más liberado estará él. Todos nos estudian y en los vídeos Muriqi ya no está tan solo en el área.

Todo el mundo habla de Kang In Lee. ¿Cómo es como compañero y qué futuro le augura?

Es un niño. Condiciones las tiene todas. Física y técnicamente es un jugador top. Poquitos futbolistas de los que han pasado por aquí en los últimos años tienen sus condiciones. Y a nivel de cabeza es muy centrado. Por su cultura es muy familiar. Lo tiene todo para crecer, ojalá sea de la mano del Mallorca.

Raíllo dice que le gustaría que el proyecto del Mallorca subiera el nivel en el futuro y no ser solo un equipo que luche por no bajar. ¿Usted qué opina?

Es un proceso. Venimos de donde venimos. Por eso duelen los pitidos del día del Elche. El año pasado hasta el último día peleando, ascensos y descensos… Necesitas estabilidad en Primera para crecer y poder aspirar a otras cosas.

¿Le gustaría retirarse en Son Moix o es de los que le gustaría probar una aventura lejos de España?

Me encantaría jugar hasta el último día con la camiseta del Mallorca.

¿Qué le queda por hacer en el fútbol?

Todo. Siempre he demostrado muchísima ilusión. Intento mejorar cada día. Lo que quiero es salvar la categoría y crecer con el Mallorca.

EL VAR sigue sin convencer. Y a cada jornada que pasa, siempre hay una nueva acción que crea debate.

Es un tema que espero que solucionen. Hace unos años veías un buen partido de un árbitro y no se decía nada. Ahora cada jornada solo se habla del VAR, que si unos manos, una expulsión… Hay que unificar criterios y que todos lo tengamos claro. Es una tecnología que ha venido para ayudar, pero hay jugadas de árbitro principal que son solo suyas, no para que entre nadie más a valorar.

De vuelta con los partidos los domingos a las 14. ¿Tanto se nota?

Estoy con Javier. Ya sufrimos contra el Girona al principio un partido a esa hora en el que tenías la sensación de que te ibas a morir, no se podía respirar. Entiendo que por el tema Kang y el año pasado por Kubo somos un equipo que se ve en los países asiáticos, pero a nosotros nos condiciona muchísimo. Aquí hace mucho calor y humedad, si fuese en mi tierra no pasaría.

¿Notan el cambio de la grada Este en Son Moix con el público más cerca?

Muchísimo. Es un espectáculo. De hecho saqué abonos a mi familia en la grada nueva porque se ve el fútbol mucho mejor. Todos estamos deseando que lo terminen para que el campo sea una olla a presión.