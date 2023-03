El Mallorca no veu la porteria, per Ricard Pla

Una sola jugada amb cara i ulls, però sense encert, va acabar en córner. En els més de noranta minuts, el Mallorca va ser incapaç de xutar entre els tres pals ni de tenir la més mínima possibilitat d’empatar. Tot i disposar de gairebé quaranta cinc minuts, i de fer els canvis que considerà l’entrenador, els de Javier Aguirre no varen saber fer res amb la pilota al peus. A vegades, el Mallorca juga sense tenir el control del joc i se sap defensar correctament, però al més mínim entrebanc, no sap crear cap situació de perill, en aquest cas, a la ben defensada àrea del Betis. Si a tot això hi afegim que el seu màxim golejador, Muriqi, no està inspirat i, a més a més molt marcat, no hi ha res a fer. Ahir el kosovar no va tenir un bon dia, res no li va sortir bé, ni per alt ni per baix, on no va aconseguir fer cap control en condicions ni cap rematada de cap.

Tampoc no va estar gens encertat Kang In Lee, l’únic jugador que ho intentà. En definitiva, una altra derrota previsible, però que no ho semblava tant, vist el pobre partit que va fer el Betis. L’equip de Pellegrini va dominar gràcies a la qualitat tècnica individual dels seus futbolistes, i aconseguí marcar en una acció totalment aïllada, no per cap combinació de qualitat. Aquesta és la virtut dels bons equips: de vegades, basta posar la punta de la bota per enviar la pilota al fons de la xarxa i això és el que va fer el golejador Borja Iglesias en una de les poques badades de Raíllo. Un sol xut entre els tres pals i els tres punts quedaren a Sevilla, davant un extraordinària entrada de més de 50.000 espectadors. La mala ratxa continua instal·lada a cal Mallorca quan juga fora camp; tanta sort que els altres equips de la zona baixa també perden. Ara tocarà intentar sumar de tres a Son Moix divendres dia 31 a les nou del vespre i davant un semifinalista de Copa: l’Osasuna. Otra vez Borja Iglesias derrumba al Mallorca