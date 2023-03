Cartulina Morada: ¿Críticas a Aguirre? En la otra ventanilla

Los que dicen que ayer el partido se perdió por culpa de Javier Aguirre, que no se suban a mi carro. Con el cuento a otra parte, por favor. El nivel de la plantilla es el que es y con otro entrenador el Mallorca estaría comiendo, a día de hoy, en la misma mesa que Almería, Espanyol o Getafe. El preparador bermellón ha sabido exprimir al máximo el más que cuestionable plantel que le han ofertado y todo ello lo ha hecho sin quejarse, al menos públicamente, ni una sola vez. ¡Con lo que es Aguirre delante de un micrófono! Pero ya que el mexicano no se atreve a decirlo, ya se lo cuento yo: Los refuerzos del mercado invernal han menguado la calidad de una plantilla que ya andaba justita en el mes de diciembre. Si Augustinsson o Hadzikadunic -todavía he de mirar cómo se escriben sus nombres por internet- no mejoraban lo presente, era trabajo de Pablo Ortells impedir que se fuera lo que había, y eso que para superar las expectativas tampoco había que hacer encaje de bolillos. Los que dicen que ayer el partido se perdió por culpa de Javier Aguirre, que me expliquen qué hubieran hecho ellos además de sacar a San Abdón Prats unos minutos antes que a Kadewere. Gírense al banquillo y díganme por qué recambio hubieran apostado para mejorar el insulso partido de Jaume Costa, el áspero encuentro de Maffeo o el hastiado juego de Dani Rodríguez. Cuéntenme esas alternativas que no supo ver el mexicano. Díganme dónde falló.

El mercado asiático: Aguirre se equivoca criticando los partidos que su equipo debe afrontar a las 2 Sí avisté un error de bulto en las palabras que pronunció el preparador bermellón en la rueda de prensa posterior al partido y es que no entendí para nada la crítica que hizo el técnico mexicano sobre el número de partidos que su equipo ha tenido que disputar a las dos de la tarde. Querido Javier, si un conjunto de Primera División debería estar acostumbrado a jugar a esas horas es precisamente el Real Mallorca. Aprovéchelo. Quien sufre tiene que ser el rival, no sus jugadores. Ejercítelos en Son Bibiloni en esa franja horaria, hágales sufrir, que se acostumbren al calor y así no tendrá que lamentar ninguna pájara en mitad de un encuentro. «El fútbol es un negocio», dijo usted ayer, y «Corea paga mi salario». Si tan claro tiene esos dos conceptos, entonces ¿de qué se sorprende? Y en todo caso, y si se quiere quejar, que obviamente en su derecho está, las protestas diríjalas hacia su club, no hacia LaLiga. Es en la otra ventanilla. Motociclismo: El próximo fin de semana arranca un Mundial descafeinado para la escuadra mallorquina En menos de seis días arranca el Mundial de motociclismo. Después de las muchas alegrías que nos han dado nuestros pilotos en los últimos años, mucho me temo que nos topamos de bruces ante una temporada de aprendizaje, adaptación y de bastante aburrimiento, para ser sinceros. Izan Guevara se estrenará en la cilindrada intermedia, Augusto Fernández hará lo propio en la categoría reina y Joan Mir deberá lidiar, primero, con el despotismo de Marc Márquez dentro del equipo Repsol Honda, y segundo, con la adaptación a una de las motos más complicadas en el manejo de MotoGP. Mientras los pilotos se sigan acordando de los de aquí, ya podemos darnos por contentos. Hoy, por ejemplo, lo hace Augusto con una rueda de prensa.