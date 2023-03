Borja Iglesias le tiene tomada la medida al Real Mallorca. El delantero verdiblanco volvió a enfundarse la túnica de verdugo, como ya hiciera en el encuentro de la primera vuelta en Son Moix, para saquear al conjunto bermellón, quien en el Benito Villamarín cayó gracias a un tanto del futbolista gallego en el arranque de la segunda parte (1-0).

El conjunto balear, que resistió durante los primeros 45 minutos, se dejó ir en el inicio del segundo periodo, en la que empieza a ser ya una circunstancia muy recurrente en el equipo rojillo. Los cambios que introdujo Aguirre para intentar dar un vuelvo al partido congestionaron más si cabe a sus pupilos, quienes suman ya su sexta derrota consecutiva a domicilio. El Mallorca se marcha al parón por selecciones en la undécima posición de la tabla, a seis de la zona de descenso y habiendo sumado tan solo uno de los últimos doce puntos posibles. Mantienen el colchón, pero arrancan los nervios.

No sorprendió Aguirre. El mexicano dio continuidad al mismo once que empató el pasado fin de semana ante la Real Sociedad con la única novedad del regreso del sancionado Vedat Muriqi por Tino Kadewere. El Mallorca se topaba sobre el césped del Villamarín ante un Betis lanzado y que buscaba resarcirse de su eliminación en la Europa League frente al Manchester United ante su afición. Pellegrini introdujo hasta cinco cambios con respeto al equipo que jugó el jueves competición europea, con la presencia destacada, en la línea ofensiva, de Canales, Rodri y Borja Iglesias.

Como viene siendo habitual cuando juega lejos de su feudo, el conjunto bermellón se encontró con bastantes problemas para trenzar dos pases consecutivos en los primeros instantes del encuentro: entumecido, con falta de ideas e incapaz de llegar con claridad al área rival. El Betis manejaba los tiempos y avisaba a través de las botas de Guardado y Miranda. El primero probaba suerte en el 8 con un disparo lejano que se marchaba por encima del larguero y el segundo, al cuarto de hora de partido, respondía con un remate alto y forzado a un gran pase de Canales.

Sin embargo el Mallorca poco a poco fue soltándose la melena y comenzó a tener mayor posesión del esférico. Ahora el incómodo sobre el verde comenzó a ser el equipo de Pellegrini, incapaz de encontrar espacios en la robustez de la zaga rojilla. Pizarro Gómez anuló un tanto a Muriqi por fuera de juego transcurridos los 20 primeros minutos de partido y en el 37 el colegiado madrileño no vio absolutamente nada en unas posibles manos de Nastasic en el área, que tenía completamente pegadas al cuerpo.

Por instantes el encuentro deambuló entre lo soporífero y lo insustancial, igualado en lo que a falta de ideas y de ocasiones se refiere por parte de ambos equipo. El Betis, empecinado en encontrar una grieta que no encontró en la poblada muralla bermellona y el Mallorca, sugestionado por lo positivo de sumar un empate a domicilio. El pitido que señaló el final de la primera parte fue recibido con agrado desde las gradas del estadio sevillano.

Todos los decibelios que se fueron perdiendo por el camino con el final del primer periodo se recuperaron en el arranque de la segunda parte. Y la traca la puso Borja Iglesias. El ariete compostelano metió la puntera con toda la intención del mundo para desviar la trayectoria de un disparo de Sabaly desde fuera del área y confundir a Rajkovic, quien solo pudo quedarse clavado contemplando, desde una posición privilegiada, como el balón se introducía al fondo de la red (min. 47).

El Mallorca se exigía una reacción y Aguirre no tardó en hacer su parte de trabajo dando entrada a Augustinsson, Antonio Sánchez y Kadewere por Costa, Baba y Dani Rodríguez. En esa ocasión la aportación del Vasco no pudo ser más calamitosa. Los recién llegados no aportaron absolutamente nada al juego del equipo y, por momentos, el conjunto bermellón dio una sensación de agotamiento y conformismo insultantes.

Solo el nerviosismo del Betis dio algo de alas a los visitantes. En el 80 Kadwere cruzó un remate tras una gran jugada de Galarreta. En los últimos minutos Javier Aguirre también tuvo tiempo de ver la quinta amarilla de la temporada y se perderá el encuentro que su equipo afronta el próximo 31 de marzo frente a Osasuna en Son Moix. Por suerte, para la ocasión, su segundo Toni Amor habrá cumplido ya su segundo partido de sanción. Tuvo tiempo de exhibirse, como viene siendo habitual, Rajkovic. En guardameta serbio atrapó un balón de Sabaly, que apareció en labores ofensivas con un zurdazo que logró blocar el portero bermellón.