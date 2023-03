El capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, reconoció que no estuvieron inspirados en el partido ante el Real Betis (1-0). «Nos ha faltado algo de creatividad. No les hemos hecho daño, hemos peleado. Con esta línea sacaremos muchos puntos, aunque en un partido así nos penaliza cuando fuera no nos ponemos por delante. Nos está faltando acierto arriba», reconoció en Movistar.

El cordobés calificó como «disputa digna y bonita» la que mantuvo con el delantero del Betis Borja Iglesias, debido precisamente a un tanto, «de suerte o fortuna», del punta gallego. Raíllo declaró que «era un tiro controlado» el que realizó, en el minuto 48 del partido, el lateral senegalés del Betis Youssouf Sabaly, «pero Borja Iglesias mete la puntera y la manda a gol en su único remate a puerta», y añadió: «Ante eso, poco se puede hacer». Por otra, Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, destacó que van a pelear «hasta el final» por el objetivo de volver a competir la próxima campaña en Europa y afirmó que «ojalá sea en la ‘Champions’». Sobre el duelo frente a los bermellones, el preparador chileno reconoció que «sabía que era un partido muy difícil» y en el que sus jugadores tenían que «estar muy concentrados en defensa contra un equipo que ataca poco». «Tuvimos una oportunidad que aprovechamos. Es un triunfo de un equipo maduro. Es el cuarto partido que jugamos en diez días», comentó visiblemente molesto. Otra vez Borja Iglesias derrumba al Mallorca