Es hora de ser valiente

A diferencia de lo que ha hecho durante toda la temporada, Javier Aguirre, por una vez, no esperó a los minutos finales para darle una vuelta de tuerca al equipo. La primera parte ante la Real Sociedad, en el top 3 de las peores del curso, necesitaba una corrección inmediata. Y, tras el descanso, el técnico mexicano sorprendió con un cambio de sistema radical, con una defensa de cuatro y dos delanteros.

El equipo lo notó de inmediato, con el gol de un estelar Kang. La transformación no solo fue futbolística, también anímica. Posiblemente nunca se sepa lo que les dijo Aguirre a sus jugadores en el vestuario, pero lo que quedó claro es que surtió efecto. El equipo fue otro, con hambre, ambicioso y con Remiro como punto de mira.

Ya no hay tiempo para contemplaciones. Entramos en la fase decisiva del campeonato y hay que sumar, aunque sea un punto, porque los de abajo aprietan. No vale especular con el resultado. Si no funciona la estrategia preparada, hay que poner en práctica otra, y con tiempo por delante. Esto es lo que hizo Aguirre el domingo, en una decisión valiente.