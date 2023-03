Real Mallorca: Un empat més que valuós, per Ricard Pla

Tensió, nervis, crispació, frustració... Comença la recta final de la temporada i, tot i que encara no som a les deu darreres jornades, en què es decideix tot, els equips, les aficions, els mitjans, tothom sembla que prengui. Estam parlant de la zona baixa de la classificació, unes posicions en què cada partit fa la sensació que sigui el darrer. Així ha passat a Cadis, València, Elx..., on fins i tot hi ha hagut intents d’agressió. Per sort, a Palma no hi va haver res de tot això, gràcies a l’empat aconseguit davant un equip que aspira a disputar la Champions. Si el futbol és, de vegades, una qüestió de mentalitat i d’estat d’ànim, és evident que, a mesura que el partit avançava, el Mallorca va mostrar una actitud molt diferent de la primera part. L’equip de Javier Aguirre, que ja anava per darrere en el marcador al minut dos, no va existir i fou dominat per la Reial Societat.

En arribar al descans, canvi de discurs en el vestidor i de dos jugadors: Amath i Prats entraren per substituir Jaume Costa i Kadewere, i el Mallorca plantejà un 4-4-2, operació tàctica que va sortir de meravella al tècnic mexicà. La Reial va continuar el seu patró, conscient de la qualitat tècnica dels futbolistes, però això de vegades no és suficient. El Mallorca, amb les armes que té i Abdon Prats fent de Muriqi i pentinant una pilota per Kang In Lee, li va bastar per aconseguir un empat que pot semblar una victòria. Fins i tot Amath va estar a punt de desfer l’un a un, si hagués tingut un poc més de punteria. Vist com estan les coses, el punt és més que bo i el Mallorca aconsegueix no sumar una tercera derrota consecutiva, que li hauria pogut fer molt de mal. Ara l’equip tendrà temps abastament per preparar un altre partit exigent davant un equip que també juga competició europea i que aspira a la Champions. El Betis espera els mallorquinistes a la mateixa hora d’ahir, les dues del migdia.