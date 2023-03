Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, reconoció que el partido ante la Real Sociedad se les puso muy cuesta arriba cuando, en el minuto 2, ya se encontraban por detrás de los vascos en el marcador. "Otra vez nos tocó empezar a remolque frente a ellos y es muy difícil y te mina la moral. El equipo se vio en serio riesgo de ser vapuleado, pero conseguimos llegar al descanso, realizamos algunos ajustes y creo que ya mostramos otra cara en la segunda parte", analizó el preparador mexicano, quien admitió que "la Real es uno de los tres o cuatro mejores equipos de este país, tiene jugadores de muchísima calidad y sabíamos que si les dejas, te pueden hacer mucho daño".

El preparador rojillo reconoció que el tanto del conjunto 'txuri-urdin' les puso "muy nerviosos". "Es un desajuste defensivo, sumado a un buen movimiento de ellos. Pero por suerte el público sostuvo al equipo. Estábamos groguis, no encontrábamos el camino y todo eso provocó que el equipo cometiera muchas imprecisiones. Con el paso de los minutos la realidad es que los chicos se fueron asentando paulatinamente. En la segunda parte el equipo reaccionó bien y considero que el empate nos viene bien a juzgar por lo que vimos", valoró Aguirre.

El Vasco fue cuestionado por los cambios que realizó a lo largo del encuentro. Sobre Dani Rodríguez y Kang, admitió que estaban exhaustos: "Tenían una fatiga brutal. No es que me pidan el cambio, pero su expresión corporal me pedía eso. Kang hizo un buen partido, llegó a jugar entres posiciones diferentes y creo que rindió en todas. De todas formas hubo muchos jugadores que acabaron con calambres por el calor. A Maffeo y Gio les pasó. Pensé que iba a haber una pausa para la hidratación, pero se ve que el reglamento aun no lo estipula", admitió el entrenador del Mallorca, quien justificó también el cambio de Kadewere al descanso: "Tuvo un golpe de calor y empezó a vomitar, por lo que el cambio fue natural".

Sobre el papel de Abdón en el encuentro, Aguirre se congratuló por el rendimiento del delantero de Artà y agradeció a la afición que entendieran su postura. "Hay veces que no es el partido para Abdón, pero entendemos la aportación que hace cada jugador. La afición es respetuoso con mis decisiones. Ellos pagan su entrada y a vece piden. Sabemos lo que significa para el mallorquinismo. Es un chico espectacular y me gusta mucho que la gente le aprecie tanto", justificó.