El Mallorca tiene muchos motivos para dar la talla este domingo. Dispone de una gran oportunidad para demostrar que también puede ganar partidos sin Muriqi, necesita hacer olvidar el «accidente» de la anterior jornada ante el Elche, como lo calificó Aguirre, y necesita sumar los tres puntos para mantener distancia con los puestos de descenso tras haber caído en los dos duelos precedentes. El problema es que se enfrenta a una Real Sociedad que viene herida y que lucha por mantenerse en puestos de la Liga de Campeones. Pero mejor ir por partes.

La ausencia del delantero kosovar, al estar sancionado por cumplir el ciclo de tarjetas amarillas, es el contratiempo más importante que puede tener Javier Aguirre. Su influencia es absoluta, ya que lleva diez de los veintiún goles de los bermellones en la Liga. La ‘Muriqidependencia’ es real, no solo un titular periodístico, por lo que la papeleta de su sustituto será muy difícil. El elegido es Kadewere, que mantiene la confianza del entrenador mexicano por delante de Abdón y Ángel.

Todo apunta a que Aguirre recuperará el dibujo que tan bien le ha ido en buena parte del curso y que le ha dotado de una solidez defensiva que se ha echado de menos en las últimas semanas. Esto significa que Baba volverá al once en el pivote, junto a Galarreta, con Dani Rodríguez, Kang In Lee y el propio zimbabuense en ataque. Atrás, sin el lesionado Valjent, otra baja sensible, parece que Nastasic será el sustituto para defender la meta de Rajkovic, junto a Costa y Maffeo en los laterales y Copete y Raíllo en el eje. No es descartable que Gio, que brilló ante el Real Madrid en esa posición, tenga sus opciones en lugar del balcánico.

Los bermellones necesitan volver a ser fiables en casa para alejar los miedos que producirían encadenar tres derrotas. Por su parte, la Real Sociedad tampoco está en su mejor momento. Tras su decepción europea ante la Roma y los flojos resultados de las últimas jornadas, precisa puntos y sensaciones para enmendar su mala inercia y volver a mirar hacia arriba.

El equipo txuri urdin sólo ha ganado uno de los últimos ocho partidos en tres competiciones diferentes. Eliminado de la Copa del Rey, con su futuro europeo en el alero, y asediado por Atlético y Betis en su lucha por los puestos de Liga de Campeones, los de Imanol Alguacil no pueden diferir su reacción. Los donostiarras en LaLiga funcionan mejor fuera de casa que al amparo de su afición y, aunque vienen de perder en Valencia en su última salida, ganaron la anterior al Espanyol y empataron en el Santiago Bernabéu al Real Madrid.

El encuentro del próximo jueves contra la Roma en la Liga Europa, con el objetivo de remontar el 2-0 de la ida que le endosó el equipo de José Mourinho, pesará en un once inicial cuya renovación parece obligada para dar descanso a algunos de sus jugadores troncales como Silva o Sorloth, algo que puede beneficiar a un Mallorca que no se puede despistar.

La Real Sociedad, entre Son Vida y Son Bibiloni

La Real Sociedad viajó el viernes a la isla desde Roma, donde el jueves había jugado el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el conjunto de José Mourinho (2-0). Los de Imanol Alguacil han estado concentrados en el Castillo Hotel Son Vida desde entonces y este sábado se ejercitaron en Son Bibiloni. Take Kubo, que estuvo dos temporadas en el Mallorca, se sintió como en casa.