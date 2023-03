"Kadewere hará de Muriqi". Javier Aguirre no ha perdido ni un segundo cuando en la primera pregunta de su comparecencia se le ha cuestionado acerca del sustituto del kosovar, que cumplirá ante la Real Sociedad un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. «Es lo más parecido que encontramos en el plantel, juego aéreo, movilidad, es delantero centro", ha asegurado ante los periodistas en la sala de prensa de Son Moix. El entrenador del Mallorca ha restado importancia a la ausencia de su máximo goleador, ya que lleva diez goles de los veintiuno que ha anotado su equipo en esta Liga. "Muriqi es un jugador con un peso específico. Nos ayuda mucho en las dos áreas en el juego aéreo. Su espíritu y forma de ser te contagia y le echamos en falta. Pero no jugaremos con diez. Es un poco circunstancial que hayamos perdido los tres partidos en los que no ha estado él. Un solo jugador no sostiene a un equipo. Es un dato anecdótico», ha destacado.

En lo que el mexicano no ha querido dar pistas es en si recuperará el dibujo con un solo punta y un pivote defensivo que acompañe a Galarreta en el pivote. "Todavía no lo sabemos. Ensayamos de las dos maneras y mañana decidiremos. Incluso se puede cambiar el dibujo durante el partido. Alguna vez hemos jugado con cuatro y también es una opción. Intentamos, con la base que tenemos, mejorar", ha señalado antes de explicar el motivo por el que le ha dado tan pocos minutos a Manu Morlanes, el fichaje estrella en este mercado invernal: "Es que forma parte de un equipo de 25 jugadores. Galarreta está en un buen momento, está negociando si se queda o no, y Manu es una apuesta de jugador joven y de futuro. Gala y Baba han jugado más que Battaglia, Grenier, por ejemplo".

El bermellón también ha tirado balones fuera cuando se le ha interrogado por el sustituto del lesionado Valjent, por un fuerte golpe en la espalda. "No te lo diré", se ha limitado a contestar. Nastasic, Hadzikadunic o incluso Gio son los que tienen opciones. Sobre el momento que atraviesa el rival, que llega a la isla tras caer por 2-0 ante la Roma en la Liga Europa, el preparador ha sido claro. "En sus últimos partidos el funcionamiento es bueno, pero han perdido eficacia arriba. Sorloth, Kubo, Silva, Oyarzábal, Brais, Merino... cualquiera te puede hacer gol en cualquier momento, por lo tanto, si te apegas a sus últimos resultados, a los números, quizá puedas pensar que no están bien, pero no es una Real Sociedad debilitada, ni mucho menos. Llegaron directos a Mallorca desde Roma, han descansado, están en un buen sitio, han entrenado en nuestras instalaciones, así que van a llegar al partido recuperados", ha reflexionado convencido.

Aguirre ha calificado de "accidente" la derrota de la anterior jornada ante el colista Elche en casa después de cinco triunfos seguidos como local y espera volver ante la Real Sociedad al nivel de antes. "Somos intensos ambos equipos, y es verdad que contra la Real hemos hecho buenos partidos en su campo, hemos perdido tanto en liga como en Copa, ambos por 1 a 0, pero compitiendo, y nos han marcado sendos goles en los minutos 3 y 6 de cada uno de esos dos partidos, así que siempre fuimos a remolque, a ver si somos capaces de aguantar en nuestro campo con nuestra gente. Nos vendría muy bien volver a la senda de los triunfos para asentarnos en la zona media templada y tomar lo del Elche como un accidente”, ha argumentado.

El técnico ha elogiado a su homólogo en el banquillo de los donostiarras: "Me encanta Imanol Alguacil, me encanta este gente tipo Pacheta -del Valladolid- que también los ves con bondad, tranquilidad, que te inspiran y te dan ganas de irte a tomar una caña con ellos. Es gente que más allá de que seamos rivales, por su forma de ser y su humildad, es encantadora. Además es de la casa, es forofo, él mismo lo ha expresado, se ha puesto la camiseta y eso es fantástico para la Real. Tener un técnico como Imanol es un lujo, y como colega le respeto y admiro mucho por lo conseguido”.

Por último, Aguirre no se ha cortado a la hora de criticar que vayan a jugar nueve partidos a las 14 horas en los que se lleva de Liga y ha denunciado que Gio y Kang In Lee apenas tendrán descanso de cara al duelo frente a Osasuna programado para el viernes, 31 de marzo, por un compromiso con sus respectivas selecciones. "Me parece un exceso tener que jugar tantos partidos a las 14.00 horas. Y justo después de la próxima fecha FIFA nos han puesto un partido en viernes, tras un Corea-Uruguay, en el que los jugadores regresarán el jueves», ha finalizado.