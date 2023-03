Morlanes, el sustituto natural de Galarreta en el Real Mallorca

Por mucho que Ruiz de Galarreta sea una pieza insustituible para Javier Aguirre, con absoluto merecimiento, todo sea dicho, no deja de sorprender el nulo protagonismo de Manu Morlanes, el fichaje estrella de este mercado de invierno. Se esperaba que el centrocampista, que destaca por su buen trato del balón, jugara más que esos míseros 27 minutos sobre 450 posibles. Entre otras cosas porque el Mallorca hará un esfuerzo descomunal por hacerse en propiedad con los derechos de este jugador, un esfuerzo valorado en cuatro millones de euros.

Es cuestión de tiempo que Morlanes disfrute de minutos en el equipo. Pero no es ninguna novedad que lo va a tener complicado con Galarreta delante. Si no es esta temporada, ha de ser la siguiente con la previsible salida del vasco al Athletic, un secreto a voces.

Los últimos resultados no juegan precisamente a favor del maño, por lo que Aguirre tendrá que reforzar el centro del campo con un hombre de contención

Mientras, los últimos resultados no juegan precisamente a favor del maño. Desde que Aguirre ha cambiado el dibujo, con Muriqi y Kadewere en punta, el equipo no para de encajar goles. Y la solución pasa por reforzar el centro del campo con otro jugador, que en principio, salvo sorpresas, no debe ser Morlanes, sino un jugador de contención como Baba, otro que ha desaparecido de las alineaciones.

Nos disponemos a entrar en una fase del curso en la que cada punto es oro, y seguro de que la idea de que si no puedes ganar, al menos no pierdas, se impondrá en la mayoría de los equipos, y el Mallorca de Aguirre no será una excepción. Por lo tanto, a Morlanes le toca esperar.