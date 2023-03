Cartulina Morada: Usted pague y calle

Ni una mala cara, ni un mal gesto, ni un silbido y, por supuesto, ni un «¡Mallorca, échale huevos!». Usted, mallorquinista que paga sin falta, temporada tras temporada, la nada despreciable cifra de su carnet, parece ser que no tiene derecho a protestar u opinar. Da igual que el equipo tire de conformismo en casa ante el colista de la categoría. Da igual que durante el partido frente al Elche no se viera ni una décima parte de la actitud que se vio frente al Real Madrid. Usted aplauda, anime y no rechiste, no le vaya a sentar mal su talante al bueno de Raíllo. Según destacaron varios aficionados del conjunto bermellón al término del partido, al cordobés, su capitán, el capitán, no le gustó nada que jugadores como Muriqi o Copete agradecieran a la afición su presencia en el campo pese al agrio partido que tuvieron que contemplar y les recordó que, solo unos minutos antes, a los que ahora aplaudían antes les habían silbado. Por suerte para el mallorquinismo no todos los futbolistas tienen el temple del cordobés, de quien, todo hay que decirlo, su actitud tampoco es que sorprenda. ¿Se imaginan por un momento a Xisco Campos o a Salva Sevilla mandando a sus compañeros a vestuarios en una situación similar? A que no. Pues eso.

Hablemos claro: El exfutbolista Pelayo Novo se quitó la vida el pasado martes en las vías de un tren Esta pasada semana se conoció el caso de Pelayo Novo, quien fuera futbolista de Albacete, Elche, Lugo, Córdoba y Oviedo, y que falleció al ser arrollado por un tren. La prensa se resiste a hablar de suicidio, sobre todo cuando se trata de personas famosas, por miedo al efecto llamada que este puede provocar, pero la única realidad es que en 2021, último año del que se tienen registros, en España se contempló un récord histórico de 4.003 muertes. Hablemos de manera clara sobre los problemas que hay en nuestra sociedad. La salud mental es el primero. Reivindicación: A las selecciones femeninas de Canadá y Francia sí se les toma en serio El fútbol femenino ha dicho basta. A cinco meses para que arranque el Mundial, decenas de jugadoras de todo el mundo acaparan el foco para hacerse oír. El cisma que arrancaron ‘las 15’ de la Española, por ahora con nulo resultado, ha sentado precedentes y ahora son los combinados de Japón, Chile, Perú, Canadá o Francia quienes han dicho basta. Mientras que las nuestras reivindican «una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para rendir al máximo y luchar por títulos sobre el terreno de juego», las canadienses reclaman igualdad de condiciones y salarios en las secciones masculina y femenina, unas reivindicaciones que ya han dado sus frutos y han provocado, junto a otras exigencias, la marcha forzada del presidente, Nick Bontis. En Francia, tres cuartos de lo mismo. Fue Wendie Renald, capitana de la selección, quien decidió dar un paso al frente al renunciar a la cita mundialista por «desacuerdo en la forma de trabajar de la seleccionadora». Solo unos días después, los medios franceses ya aseguran que Corinne Diacre será destituida de su cargo. Y, mientras tanto en Las Rozas, de lo que se presume es de que ahora las chicas duermen en habitaciones separadas los días de concentración. Gracias Rubiales, un grandísimo progreso.