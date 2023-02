Millor imatge, mateix resultat

Tant pels jugadors com per l’entrenador ha de ser frustrant veure que els canvis que s’introdueixen per millorar les coses no serveixen per a res. És el que passà al Mallorca a Cornellà, on cap dels cinc futbolistes que entraren amb el marcador en contra no aconseguiren res de bo, més aviat tot el contrari. Amath s’embullà tot sol; Àngel va rematar una pilota mossegada i els altres ni l’ensumaren. Quan des de la banqueta cerquen solucions a la desesperada, solen passar aquestes coses.

En canvi, a la local, sí que es feren les variacions quan encara hi havia remei, i tingueren resultat immediat. L’entrada de Nico Melamed va ser clau per desequilibrar l’empat que havia establert Muriqi abans del descans. Per tant, la reacció de l’entrenador local va ser fulminant i, només començar la segona part l’Espanyol, va tenir el partit i el resultat controlat. Cap jugador del Mallorca no va detectar l’acció de Melamed i, tot i que no va fer res més durant el partit, va ser suficient perquè el seu equip aconseguís tres punts importants davant l’irrellevant atac del Mallorca. A l’Espanyol, ni tan sols li va fer falta tenir el seu millor jugador, Sergi Darder, a ple rendiment. Ara bé, el mallorquí va iniciar l’acció de la victòria per al seu equip. La llàstima és que el gol més vistós que ha marcat Muriqi des que juga amb el Mallorca no hagi servit gairebé per res, només per engreixar la llista que ja té. Sense el kosovar mai no sabrem on seria ara mateix l’equip de Javier Aguirre. La imatge del Mallorca a Cornellà va ser un poc millor, però, sigui pel que sigui (errades arbitrals incloses), l’equip baixa les prestacions fora camp. Per tant, l’aficionat mallorquinista s’haurà de conformar veient guanyar, de moment, l’equip a Son Moix. Dissabte es presenta una nova oportunitat davant un més que tocat Elx, el coer de la classificació. Mejoría insuficiente del Mallorca fuera de Son Moix