El Real Mallorca ha compartido en sus redes sociales un vídeo donde aficionados surcoreanos pegan un pequeño cartel en el pecho de los jugadores bermellones con el nombre del futbolista escrito en hangul (alfabeto coreano).

🇰🇷 ¡Aprendemos coreano! pic.twitter.com/YqjMlBNluA — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 23 de febrero de 2023

Estas imágenes han indignado a los seguidores del país asiático por permitir que el club deje que un aficionado toque a los futbolistas. "Este es un vídeo desagradable e incómodo. Es peligroso e inaceptable que un aficionado toque directamente a un jugador. ¡Protege a los jugadores!", ha exigido un usuario de Twitter surcoreano con la imagen de Kang In Lee en su foto de perfil.

Este es un video desagradable e incómodo. Es peligroso e inaceptable que un aficionado toque directamente a un jugador. ¡Protege a los jugadores! — ☁️강인구름☁️ 이강인 (@_LeeKangIn) 23 de febrero de 2023

No es el único que ha mostrado su descontento. Otros tuiteros han pedido que "fortalezcan la seguridad" de los futbolistas, han asegurado que "ningún club de fútbol del mundo puede permitir que los aficionados toquen el cuerpo de un jugador", se han preguntado si el Real Mallorca es un club de fútbol o "un patio de recreo", e incluso han afirmado que ya no quieren "ir a Mallorca" tras ver este vídeo.

No lo entiendo. No es lo correcto. Mallorca no está interesada en proteger a los jugadores. Ya no quiero ir a Mallorca. — 김몽구 (@kanglllllll) 24 de febrero de 2023

Muchos mallorquinistas de la isla que han visto la reacción de los surcoreanos se han sorprendido por la repercusión negativa de las imágenes. "El choque cultural en los comentarios amigos", "que alguien me explique por qué este vídeo acaba de ofender a toda Corea" o "he aprendido que a los coreanos no les gusta que toquen a los jugadores", son algunos de los comentarios que han realizado los aficionados bermellones.

A los fanses coreanos les ha hecho 0 gracia por...¿El contacto físico? https://t.co/5p7AidnADc — Gorka Txakartegi (@J_Chacartegui) 24 de febrero de 2023

Kang In Lee no es solo uno de los jugadores del Real Mallorca que más interés despierta entre los conjuntos rivales, el centrocampista surcoreano arrastra, además, masas en su país, hasta el punto que sus compatriotas no tienen ningún problema en recorrer los más de 10.000 kilómetros que separan Corea del Sur de la isla para poder animar a su ídolo en el estadio bermellón.

Cada vez resulta más habitual ver, tanto en las inmediaciones de Son Moix como en sus gradas, decenas de aficionados surcoreanos ataviados con el número 19 a la espalda. El futbolista de 21 años despierta pasiones entre el mallorquinismo, pero sobre todo lo hace entre los seguidores de su país, hasta el punto de que estos no tienen ningún problema en hacer la maleta y gastarse hasta 3.000 euros para poder conocer a su ídolo en la isla.