Toni Amor, segundo entrenador del Real Mallorca, ha reconocido que la situación del equipo en la clasificación, octavo con 31 puntos, es algo que no esperaba nadie. " Hay que ser sinceros, ni el más optimista pensaba que estaríamos con estos puntos a estas alturas", ha comentado. "Son números fantásticos para el equipo. Por suerte, desde que llegamos aquí hemos hecho 44 puntos contando esta temporada y la pasada, eso habla muy bien del trabajo de la plantilla", ha añadido en un charla ofrecida en el Twitter del club bermellón.

La palabra Europa, que cada vez suena con más fuerza, es algo que en el cuerpo técnico y la plantilla todavía no contemplan. "El tiempo lo dirá. El objetivo número uno es salvar la categoría. Si pensamos otra cosa estaremos totalmente equivocados. No nos puede distraer nada. Si conseguimos los puntos con más antelación para la permanencia mejor para nosotros. Pero no nos podemos relajar", ha apuntado.

El buen momento en casa, con cinco victorias en casa consecutivas, contrasta con los resultados fuera de casa, donde solo se ha perdido en este 2023 y no se ha marcado ningún gol. "Llevamos cuatro partidos con derrotas fuera de casa y con malas sensaciones, tenemos que dar un paso adelante. Somos muy autocríticos. En Cádiz, Getafe o Sevilla el equipo no ha estado a la altura, empezando por nosotros, el cuerpo técnico. Tenemos que aprender de esos encuentros", ha explicado.

Respecto al partido ante el Villarreal, ha destacado que a pese a contar con un jugador más el Mallorca estuvo bien en el campo: "Hasta el 1-0 el equipo estaba bien, se le veía suelto, con una dinámica más ofensiva que en otros partidos. Lo importante es que vayamos creciendo. Cada vez más estamos más cómodos. En casa nos sentimos con mucha confianza".

"La gente nos está ayudando mucho. Yo que soy socio del Mallorca este año estoy viendo una afición mucho más pasional. Nos sentimos muy arropados y eso nos da un plus de motivación", ha aplaudido.