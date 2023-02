Manu Morlanes: «Buscaba un proyecto a medio-largo plazo y el Real Mallorca es un sitio idóneo para crecer»

Manu Morlanes (Zaragoza, 1999) tiene ganas de echar raíces. Con 24 años recién cumplidos y tras encadenar cesiones a Almería y Espanyol, el mediocentro, formado en el Villarreal, aterrizó como cedido en el pasado mercado de invierno en el Mallorca buscando hacerse un hueco en el once de Javier Aguirre y ayudar al equipo a lograr la permanencia.

Lleva aquí dos semanas. ¿Qué grupo se ha encontrado?

Parece que llevo más tiempo. Me han acogido muy bien. Ya conocía a algún compañero en el vestuario y tenía referencias de otros que han estado aquí. Había hablado con Pablo sobre el proyecto y el club y me transmitieron una confianza muy buena. Están haciendo las cosas muy bien.

¿Qué jugador le ha sorprendido más?

En Primera los conoces a todos. Ya sabía del nivel de cada uno. De manera personal, Muriqi es el que más me ha sorprendido por su forma de ser. Está muy adaptado para el poco tiempo que lleva al venir de un país tan diferente al nuestro.

¿Qué le hizo apostar por el Mallorca?

La confianza que depositaron en mí. Tenía ganas de encontrar un proyecto a medio-largo plazo porque venía de dos cesiones y creo que el Mallorca es un sitio idóneo para crecer. Tanto individualmente como a nivel de club.

¿Habló con Gerard Moreno antes de decidirse a firmar?

Me comentó que iba a estar muy bien, que él estuvo muy cómodo en su etapa aquí. Sí que le pregunté un par de cosas a Fer Niño y me habló maravillas del club y la isla.

¿Cómo se gestó su fichaje?

Fue cosa de dos días y tenía que tomar una decisión rápida. Si no recuerdo mal llegó el 29 y el 31 cerraba el mercado.

¿Fue determinante el interés de Pablo Ortells?

Cuando vas a un sitio con la idea de estar varios años lo principal es el club. Hablé con Pablo y me transmitió lo que era el Mallorca desde dentro. Él también dejó Villarreal por venir aquí y se ponía también en mi situación. Fueron todo palabras buenas y se han correspondido con lo que he visto hasta el momento. Fue todo muy rápido porque fue a final de mercado. Tenía ganas de encontrar un sitio estable y no hay uno mejor que este.

¿Cómo se define como futbolista? La gente lo ve como un sustituto natural para Galarreta.

Me gusta tener el balón. Con el paso de los años, ya que no destaco por mi físico, he intentado mejorar. Puedo jugar al lado con alguien más físico o más técnico, me adapto a lo que sea.

¿Qué le pide Aguirre?

Si me han traído aquí es por lo que he venido haciendo los últimos años. Me gusta hacer jugar al equipo, pero hay que adaptarse a cuando no tienes el balón. En Primera tener la posesión el 50% ya es complicado.

¿Qué le ha parecido el mexicano?

Es lo que veis cada vez que habla con la prensa. Es muy natural y directo. No hay que hablar mucho de su trayectoria como entrenador porque los números están ahí. Tanto él como el cuerpo técnico me han acogido muy bien.

Aguirre le definió como una «apuesta de futuro» de la propiedad. Cinco años de contrato no es poca cosa.

Buscaba esto. En Villarreal no tenía la obligación de salir, porque en ningún momento se me transmitió esa idea desde el club. Se me planteó esta propuesta y la estabilidad y sentirse importante dentro de un proyecto es fundamental para alcanzar el máximo nivel. Me considero una apuesta de futuro porque hay un contrato, pero también de presente porque llevo cesiones que me han hecho aprender.

Se ha criado en la cantera del Villarreal. ¿Cómo se asimila ir cambiando de equipo temporada tras temporada?

Aunque suene raro también tenía ganas. Llegué con 13 años allí y en 7-8 temporadas he vivido momentos buenos, pero también malos. Pienso que es necesario salir de la zona de confort, porque eso también te hace progresar. No me lo he tomado como algo negativo. Las dos cesiones en el Almería y el Espanyol eran para buscar lo que conseguí. En Villarreal me han puesto siempre las máxima facilidades para eso. Por eso también tenía ganas ahora de encontrar un sitio estable, también para mi familia.

Tanto con Almería como Espanyol ha vivido una fuerte rivalidad con el Mallorca.

Cuando estuve en el Almería peleaba contra Espanyol y Mallorca por el ascenso. Ahora estoy aquí y me toca pelear por este escudo.

Pasar del fútbol que practica el Villarreal con Setién al que juega el Mallorca de Aguirre no debe ser sencillo.

Los estilos están ahí, pero lo importante es que el equipo confíe en ellos. En este sistema, pese a que nos toca defender más, también hay momentos en el que el equipo enlaza acciones combinadas y hay jugadores para ello. Se prioriza la defensa y los números están ahí, pero tampoco renunciamos a tener el balón y jugar si se puede.

Su estreno, aunque fuera desde el banquillo, no pudo ser mejor con la victoria ante el Real Madrid.

Aunque no jugara fue mi debut como jugador del Mallorca y creo que no hay mejor manera de hacerlo que en un partido así. Ya había visto como rival la conexión que hay entre el equipo y la afición y eso es fundamental.

¿Cómo vivió toda la polémica que rodeó a Vinicius?

Las cosas que pasan en el campo se quedan ahí. La culpa de que la bola se haya hecho tan grande es de todos. Sabemos lo gran jugador que es Vinicius y esa polémica viene porque es un futbolista de talla mundial. Él a veces no ayuda porque igual sería mejor dejarlo pasar, pero son cosas que pasan dentro del fútbol, hay muchos piques. Nuestra intención no era que se montase esto, pero quizá la prensa ayudó.

En Sevilla tuvo sus primeros minutos, aunque no estaba el partido para alegrías.

Obviamente cuando debutas es mejor hacerlo siempre con una victoria, pero no pudo ser. Me encontré bien en el campo, estuve cómodo. Primera División es complicada, hay campos muy jodidos y el Sevilla, aunque esté abajo, tiene jugadores 'top'. Es un partido que dejamos atrás y que hemos visto para corregir las cosas que hicimos mal.

La permanencia está a cuatro o cinco victorias de distancia. ¿Miran la clasificación?

No, porque hay que ir partido a partido, aunque suene un tópico. Cualquiera le gana a cualquiera, no puedes echar cuentas o hacer pronósticos porque te equivocas. Tenemos un colchón importante, pero si miramos atrás hay equipos que se relajaron y no consiguieron el objetivo.

Mañana se enfrenta a sus excompañeros.

Es un partido más. Antes les saludaré y con alguno ya he hablado. Me enfrenté también el año pasado a ellos. En Primera la mayoría de jugadores hemos estado en otros equipos y siempre tienes excompañeros. Yo quiero que los tres puntos se queden aquí.

¿Le ha pedido consejo Aguirre para preparar el partido?

Algo hemos estado hablando, pero poco puedo decirle. Con los vídeos, internet… ellos saben más que yo.

¿Se sabe dentro del equipo qué le ocurre este año cuando juega fuera de casa? Porque el bajón de nivel es evidente.

Es cierto que los resultados están ahí. Si supiésemos lo que es sería tan fácil como cambiarlo, pero influyen muchos factores. Llevamos un par de partidos en los que no ganamos fuera, pero todo es cuestión de rachas.