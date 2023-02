Si a domicilio no salen las cuentas, en casa habrá que compensarlo. Este es el discurso de Javier Aguirre, que viendo que los tres próximos partidos del Mallorca se disputará en Son Moix, espera aprovecharlo para sumar puntos como así hecho en los últimos cuatro partidos diputados en la isla. "Es cierto que fuera hemos fallado, en Son Moix hemos acertado. Queremos seguir dándole alegrías a la gente y sumar puntos para estar más tranquilos lo antes posible. Agradecemos a los que se desplazan, pero en casa es diferente. Tenemos que seguir aprovechando la condición de local", ha apuntado.

"Al principio estábamos mejor fuera que dentro de casa. Hay que buscar un equilibrio. Es cierto que en casa el jugador está más cómodo, no hay desplazamiento aéreo, estamos con los nuestros… Le doy vueltas a la alineación, a las charlas y a los jugadores. Tenemos claro que somos un equipo que el día que dejamos de competir en casa o fuera somos vulnerables. Ese debe ser nuestro secreto", ha añadido.

Los problemas de gol del Mallorca, que se acentúan a domicilio con 5 partidos (cuatro de Liga y uno de Copa) sin ver puerta, no escapan al técnico mexicano, que entona el mea culpa. "He hablado con los delanteros al respecto. Una parte de culpa de la poca producción ofensiva es mía porque yo decido cómo y quién juega. Y una mínima a la ejecución del jugador. Y se lo he comentado porque hoy hemos hecho trabajo de definición y han estado bien. No es que no sepamos rematar a puerta ni centrar. Es la primera vez que veo a los porteros fatigados de sacar el balón de la red. Tenemos más calidad con la pelota de que la hemos demostrado. Y no solo en la última fase, sino en la creación de juego. Hay que arriesgar y jugar", ha reflexionado.

Enfrente estará el Villarreal de Quique Setién, que llega de tres derrotas consecutivas y al que ya se venció en la ida por 0-2. "Será diferente. Nos pasó lo mismo con el Sevilla y Sampaoli en Son Moix. En la primera vuelta pudimos ganar también porque el Villarreal estaba en un proceso de adaptación al nuevo entrenador. Es otro equipo. Juega muy bien al fútbol, muy vertical y con posesión. Es cierto que viene de tres derrotas, pero va a ser muy complicado", ha destacado.

En una jornada en la que los cuatro últimos clasificados se enfrentan entre si, el valor de los tres puntos mañana en Son Moix cobra aún mayor importancia. "Lo hablé con mi staff. Mañana seguramente en la charla previa la tocaré. De todas maneras, no sirve de nada si tú no haces tu trabajo. Basta recordar la última jornada del año pasado, si nosotros perdíamos nos íbamos a Segunda. Depender de otros nunca me ha gustado", ha puntualizado.

El entrenador bermellón ha tenido grandes palabras hacia Manu Morlanes, que de jugar mañana se enfrentaría a su exequipo. "Veo bien a Manu. Es un chico muy educado y de los que le hacen bien al vestuario. Cuando jugamos dos pivotes puede estar ahí y con tres volantes también puede ocupar cualquiera de las tres posiciones. Es un jugador de pelota, dinámico y con buena calidad. Prefiero este tipo de jugador versátil y que me dé varias opciones a uno que sea específico y que si sale de su zona se pierde. Es un buen fichaje y a la familia mallorquinista le viene muy bien", ha explicado.