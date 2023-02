Corea del Sur descubre Son Moix y el Mallorca gracias a Kang In Lee

Kang In Lee no es solo uno de los jugadores del Real Mallorca que más interés despierta entre los conjuntos rivales, el centrocampista surcoreano arrastra, además, masas en su país, hasta el punto que sus compatriotas no tienen ningún problema en recorrer los más de 10.000 kilómetros que separan Corea del Sur de la isla para poder animar a su ídolo en el estadio bermellón.

Cada vez resulta más habitual ver, tanto en las inmediaciones de Son Moix como en sus gradas, decenas de aficionados surcoreanos ataviados con el número 19 a la espalda. El futbolista de 21 años despierta pasiones entre el mallorquinismo, pero sobre todo lo hace entre los seguidores de su país, hasta el punto de que estos no tienen ningún problema en hacer la maleta y gastarse hasta 3.000 euros para poder conocer a su ídolo en la isla. Por suerte para todos ellos, el jugador bermellón siempre está dispuesto a responder con una sonrisa a todos sus seguidores e invertir el tiempo que sea necesario para que ninguno se quede sin su ‘selfie’ y su autógrafo correspondiente. El pasado 7 de enero, sin ir más lejos, tras la victoria del Real Mallorca frente al Valladolid, en el momento en el que Kang abandonaba el estadio en su coche, medio centenar de aficionados coreanos le rodearon y le ‘obligaron’ a bajarse del auto. El futbolista no tuvo ningún problema en desplazarse hasta una zona iluminada y menos concurrida próxima a Son Moix y atender, uno por uno, a todos ellos. Como ya hiciera Take Kubo con el mercado nipón, Kang ha abierto el Mallorca al mercado surcoreano. La entidad bermellona está intentando sacar el máximo rédito de la situación y ha llegado a crear una cuenta en Twitter en la que informan de todo lo que ocurre alrededor del jugador. Cualquier noticia o rueda de prensa del equipo es seguida con fervor desde el país asiático. En el año y medio que Kang lleva en el Mallorca, el futbolista se ha ganado el cariño de la afición, siendo, además, uno de los jugadores más utilizados por Javier Aguirre. Tras la salida de Take, el surcoreano tomó las riendas del ataque y, sin casar en exceso con el estilo que propone el mexicano, se ha erigido como la nota rebelde de una plantilla demasiado hermética.