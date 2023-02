El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a seis años de prisión a una inspectora de Hacienda por estafar 6,2 millones de euros a 38 deportistas, mayoritariamente futbolistas de élite extranjeros, al manipular junto a otros tres colaboradores sus declaraciones tributarias. Uno de ellos es el exdelantero del Mallorca, Pierre Webó, que jugó en Son Moix entre 2007 y 2011. No ha trascendido la cantidad que le robaron al camerunés, pero era una cifra importante y que supera ampliamente los cien mil euros. Entre los afectados también están los exjugadores del Valencia Aly Cissokho (415.337), los exmadridistas Nuri Sahin (1,2 millones) y Hamit Altintop (552.272 euros), el ex del Atlético de Madrid Eduardo Salvio (376.092 euros), el exsevillista Emir Spahic (214.504), y el ex del Granada Odion Ighalo (147.742).

El TSJM ha dictado una sentencia, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso EFE, que estima el recurso de la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra la resolución de la Audiencia de Madrid, de manera que aumenta la condena a la inspectora de Hacienda, Leonor Sánchez-Caballero, de dos años y medio a seis años de prisión. Sí que mantiene la multa de 18,8 millones de euros contra la inspectora, condenada por un delito continuado de utilización de información privilegiada por funcionario público en concurso con un delito de estafa. Y mantiene también las condenas de 8 años de cárcel a sus colaboradores Julio Lapausa, Manuel Val y Juan Ignacio Torrontegui. Las víctimas son 38 deportistas, principalmente futbolistas extranjeros que jugaron en Primera División, así como algunos jugadores de baloncesto que disputaron la liga ACB. El tribunal considera probado que los cuatro condenados se apropiaron de 6,2 millones en concepto de devoluciones tributarias que debían ser abonadas a los deportistas, que desconocían su derecho a reclamar y, por tanto, nunca les fueron reembolsadas. Los condenados idearon un sistema que ejecutaron entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 cuando los jugadores abandonaban su club español para macharse a jugar a otra liga extranjera. Para ello, imitaban la firmas de los deportistas y falsificaban certificados de residencia fiscal de los países a los que marchaban para después solicitar en su nombre el ingreso de las cantidades en la cuenta de uno de los condenados o en las sociedades Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL.