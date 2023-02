Minuto 91. Cuando la nula autocrítica de Aguirre exaspera

No se puede salir en rueda de prensa después de otro partido lamentable fuera de la isla y mostrar la resignación, acompañada de nula autocrítica, que exhibió Javier Aguirre tras el esperpento de su equipo en el Sánchez Pizjuán. Sus palabras antes del partido -«las tres últimas derrotas no se me olvidan»- no se corresponden con lo que dijo al final de otro encuentro para olvidar, en el que sus jugadores y el propio entrenador mostraron una desesperante falta de ideas.

Aguirre tiene un problema. Y en sus manos está solucionarlo. A diferencia de cuando juega en Son Moix, el Mallorca es una auténtica calamidad fuera de él. El espeluznante dato de que el equipo ha tirado únicamente cuatro veces entre los tres palos en los cuatro últimos partidos en sus desplazamientos, repartidos en dos duelos -Osasuna y Cádiz-, debería hacer recapacitar al mexicano. No puede ser, por mucho que él lo niegue, que el equipo entre a los partidos con una relajación que pone nervioso al más tranquilo de los aficionados. Desde el primer minuto se vio quién quería ganar y quién no perder. Al peor Sevilla de la última década, que posiblemente disputó su partido más cómodo de la temporada, le bastó con apretar el acelerador los últimos 25 minutos de la primera parte, cuando marcó sus dos goles. Hasta el final, tuvo suficiente con contener la tímida reacción del Mallorca, por llamarlo de alguna manera. El único consuelo es pensar que posiblemente Aguirre se contuvo para no echar más leña al fuego. No es el veterano técnico de montar shows en las ruedas de prensa, y hay que esperar que cuando se reencuentre con sus jugadores les recrimine su falta de intensidad y su nula ambición. Y que así es imposible pensar en ganar a nadie, y mucho menos al Sevilla, por muy mal que esté. El equipo está relajado, y es que los 28 puntos dan para mucho. Y no es verdad, Aguirre, que el equipo hiciera «lo mismo que el otro día», en referencia a la victoria contra el Real Madrid, conseguida a base de trabajo, entrega, lucha, pelearse con quien hiciera falta y disputar cada pelota como si fuera la última de sus vidas. Nada de eso ocurrió el sábado en Sevilla, sí contra los de Ancelotti. También se echó en falta una mayor capacidad de reacción desde el banquillo. Lejos de pretender jugar a técnico, no pasó desapercibida la tardanza de Aguirre en realizar unos cambios que se pedían a gritos. Nada cambió tácticamente con el 2-0 y es cuestionable, y opinable -esto es fútbol-, que siguiera con tres centrales en el terreno de juego hasta la entrada de Abdón por Valjent en el minuto 84. Si buscaba una reacción, llegó tarde. Del claro agarrón de Badé a Muriqi sin sanción pasamos ayer a la expulsión de Savic por una acción idéntica con Seferovic Diferente vara de medir. Una jornada más, una misma jugada ha sido interpretada de forma diferente por los árbitros. Si Mateu Lahoz desde el VAR no vio nada punible en el clarísimo agarrón del sevillista Badé sobre Muriqi, no ocurrió lo mismo en el Celta-Atlético de Madrid de ayer, cuando el colegiado no dudó en expulsar con roja directa al central rojiblanco Savic por coger de la camiseta a Seferovic. Nada hubiera cambiado, porque el Mallorca no estaba para nada, pero es una muestra más de la incoherencia del colectivo arbitral.