Las claves de la victoria del Real Mallorca ante el Real Madrid

Ganar al Real Madrid no se consigue todos los días. Y este Mallorca lo ha logrado en dos de sus tres últimas visitas a Son Moix. Dejar la portería a cero, aprovechar lo poco que se tenga en ataque y una dosis de fortuna son siempre necesarias para sumar de tres ante el conjunto blanco. Y todas ellas se dieron este domingo en un partido soñado para los bermellones.

Impecables en defensa

Solo un tiro a puerta del Real Madrid y fue de penalti

Si no tiras a puerta, no ganas. Es un análisis sencillo y directo de porqué el Real Madrid no venció al Mallorca. Y si ocurrió, fue gracias al excepcional trabajo de los bermellones en tareas defensivas. Empezando por Muriqi y acabando por Rajkovic, todos los futbolistas que jugaron ante el conjunto blanco cumplieron a la perfección con su misión. Cerrando todos los pasillos por dentro, aprovechando además la ausencia de Benzema, obligaron en todo momento a los de Ancelotti a tener que jugar por fuera. Todos los disparos que probaron desde lejos –la única solución que dejaron al Real Madrid– se marcharon por alto. Y el penalti de Marco Asensio, único disparo a puerta, fue repelido por Rajkovic.

Solidaridad

El equipo se asemejó al Mallorca de antes del Mundial

Al fin el Mallorca mostró el gen competitivo que le llevó a irse al Mundial con sensaciones inmejorables. Es cierto que en ataque apenas jugaron, pero la intensidad, garra y determinación que demostraron en el plan de Aguirre, sin perdonar un solo centímetro de campo, hicieron posible llevarse el triunfo. Este Mallorca, menos talentoso que otros equipos, necesita no bajar ni un momento el pie del acelerador. La defensa funcionó y la salida de balón al contraataque fue muy buena, aunque no se decidió bien en el último pase.

Marcaje a Vinicius

La defensa, especialmente Maffeo, secó al brasileño

Se podría escribir un libro sobre el partido entre Vinicius, Maffeo y Raíllo. Atendiendo únicamente a lo futbolístico y dejando de lado las provocaciones de uno y otro lado, el lateral catalán estuvo excelso en el uno contra uno contra el brasileño, acertado en prácticamente todas las acciones en la que estuvo obligado a meter el pie. Y si él era superado, aparecía un Gio González que rindió las mil maravillas en lugar de Valjent. Raíllo, el tercero en discordia, se encargó de frenar cualquier intento de que se colara por el centro.

Rajkovic, héroe de nuevo

Le adivinó las intenciones a Asensio desde los once metros

No hay que cansarse de decir lo bueno que es Rajkovic. El portero serbio tuvo que actuar solo una vez y fue decisivo. Tras provocar un penalti, claro para unos y dudoso para otros, se hizo enorme ante Marco Asensio para taparle media portería y despejar el lanzamiento a córner. A partir de ese momento, en el que el Real Madrid hundió en su área más de la cuenta a los de Aguirre, estuvo muy seguro en todos los balones por alto. Rajkovic, un gran acierto de Pablo Ortells, ya acumula ocho porterías a cero este curso y el partido de este domingo es una buena muestra de cómo lo ha conseguido.

Fortuna en el gol

Un tanto en propia, suficiente para dar la victoria

La fortuna siempre es necesaria. Lo reconoció Javier Aguirre tras el encuentro ante el Real Madrid. El gol del Mallorca llegó gracias a una pequeña dosis de suerte, pero también hay que buscarla. Dani Rodríguez y Jaume Costa se pasaron el balón sin oposición alguna de defensores del Madrid. El gallego, con todo el tiempo del mundo, puso un centro al área buscando a Muriqi, aunque el balón impactó en Nacho, creando una parábola imposible para Lunin. Si el kosovar no hubiese ido, la acción se habría quedado en nada. En el fútbol de máximo nivel, estos detalles desnivelan la balanza y en este caso favoreció a los intereses bermellones.

El regreso de Muriqi

El kosovar volvió a ser el faro que necesitaba el Mallorca

No marcó por un pelo ante el Real Madrid, pero por algo fue escogido MVP del encuentro. Muriqi, que sigue sin ver puerta en 2023 en Liga, fue un dolor de cabeza continuo para la defensa merengue. Imperial por alto, aguantó la pelota cuando tocaba, distribuyó y provocó faltas. Fue generoso en la presión, especialmente en la primera mitad, aunque en la segunda su gran valor fue ayudar en todas las acciones a balón parado. El Mallorca necesita la mejor versión del delantero bermellón para seguir sumando puntos en Liga. Y actuaciones como la de este domingo en Son Moix hacen pensar que su mejor nivel está cerca de regresar.