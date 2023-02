La cara y la cruz del Real Mallorca - Real Madrid

Dani Rodríguez: Muy intenso, dio el pase en el gol del Mallorca

El gallego cuajó una gran actuación, una de esas que necesitaba. No marcó como ante el Celta, pero ofreció un despliegue físico que mejoró al Mallorca aportándole mucho oxígeno en los momentos en los que el Real Madrid apretaba más. Fue una solución para sus compañeros cuando buscaban el pase. El centrocampista estuvo muy intenso, sin parar de correr para presionar al rival y robar el balón con la intención de distribuirlo. Y fue el autor del pase, que iba dirigido a la cabeza de Muriqi, en el gol de Nacho en propia puerta. Fue el primer sustituido, por Amath en el minuto 66, porque estaba muy cansado tras el esfuerzo.

La cruz

Kang In Lee: Impreciso, no supo culminar los ataques

Con todos los ojos del mundo futbolísticos puestos en el partido, Kang In Lee se quedó con las ganas de brillar. El surcoreano no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Su sacrificio es indiscutible, no paró de correr durante los 76 minutos que estuvo sobre el césped, pero no fue la solución de otras ocasiones para sus compañeros. No fue capaz de culminar algunas de las jugadas que lideró, mostrándose impreciso en el último pase, para desesperación de algunos de sus compañeros de ataque. Es indiscutible en este equipo, pero frente al Real Madrid estuvo lejos del gran nivel que está mostrando durante la temporada.